Αττική Οδός: Κατατέθηκε η πρώτη αγωγή από οδηγό για αποζημίωση

Η οδηγός δεν αποδέχεται το ποσό των 2.000 ευρώ που ανακοινώθηκε ότι θα καταβάλλει η εταιρεία και υποστηρίζει ότι η αποζημίωση πρέπει να καθοριστεί από τη Δικαιοσύνη.

Οδηγός που παρέμεινε στην εγκλωβισμένη στην Αττική Οδό για περισσότερες από 16 ώρες κατέθεσε αγωγή σε βάρος της διαχειρίστριας εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποδέχεται το ποσό των 2.000 ευρώ με το οποίο ανακοινώθηκε ότι η Αττική Οδός θα αποζημιώσει όσους εγκλωβίστηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Ελπίς.

Με την αγωγή της διεκδικεί να της επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση για την ηθική της βλάβη ποσού 10.000 ευρώ, επικαλούμενη μεταξύ άλλων την απίστευτη ταλαιπωρία της, αλλά και το γεγονός ότι χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση αυτό το δρόμο καταβάλλοντας όλα αυτά τα χρόνια υπέρογκα ποσά για διόδια και ανέμενε από τις αρμόδιες εταιρείες να είναι έτοιμες να τις παρέχουν εξίσου υψηλές υπηρεσίες υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Ο δικηγόρος της οδηγού, Ιωάννης Καλαβρής, δήλωσε στο eviathema.gr ότι η εντολέας του έχει την άποψη ότι η ηθική βλάβη που βίωσε δεν μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο με το ποσό των 2.000 ευρώ αποζημίωσης το οποίο ανακοινώθηκε από την Αττική Οδό.

Εξάλλου, και η ενάγουσα, όσο και ο ίδιος ο δικηγόρος, θεωρούν ότι ούτε η εταιρεία, ούτε ο πρωθυπουργός, ως οιονεί διαμεσολαβητής είναι αρμόδιοι να ορίσουν μονομερώς το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης που δικαιούται ο οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης υφίσταται ζημία από πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε, μόνα αρμόδια είναι τα ελληνικά Δικαστήρια και σε αυτά αποφάσισαν να προσφύγουν ως μόνη αρμόδια αρχή για την αποτίμηση της ζημίας και της ηθικής βλάβης που υπέστη η ενάγουσα.

Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη γίνεται καθαρά για λόγους ηθικής τάξης και για την πραγματική και νόμιμη αποζημίωση της ενάγουσας, εάν κριθεί ότι δικαιούται τέτοια, καθώς η ενάγουσα δεν έχει ανάγκη ούτε ελεημοσύνης ούτε δώρων από οποιονδήποτε, εάν ζημιώθηκε και πόσο ζημιώθηκε θέλει να το αποφανθούν τα αρμόδια όργανα της Δικαιοσύνης και όχι οποιοσδήποτε άλλος.

