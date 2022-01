Συνταγές

Κρεμώδες παστίτσιο από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό" μας δείχνει βήμα - βήμα πως να ετοιμάσουμε το απολαυστικό παστίτσιο που μας προτείνει.

Συνταγή για το πιο νόστιμο παστίτσιο με την πιο φανταστική κρεμώδη μπεσαμέλ μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Μάλιστα, ο Πέτρος Συρίγος, δείχνοντας την εκτέλεση της συνταγης, συνιστά να φτιάξετε το παστίτσιο με πέννες κι όχι με τα κλασικά μακαρόνια.

Για το κρεμώδες παστίτσιο θα χρειαστείτε:

500 γρ. πέννες

100 γρ. πεκορίνο τριμμένο

60 γρ. βούτυρο

Για τον κιμά: 1 κιλό μοσχαρίσιο κιμά (λάπα)

1 κρεμμύδι

1/2 ποτηράκι κρασί κόκκινο

1 σκελίδα σκόρδο

1κ.τ.γ. πελτέ ντομάτας

1 κύβο λαχανικών

2 ντομάτες τριμμένες

1 φύλλο δάφνης

1/2 ξύλο κανέλας Για τη μπεσαμέλ: 150 γρ. βούτυρο

150 γρ. αλεύρι

1500 ml γάλα

1 αβγό

100 γρ. πεκορίνο τριμμένο

Μοσχοκάρυδο

Αλάτι, πιπέρι Κρεμώδες παστίτσιο – Η συνταγή Βράζουμε τις πέννες 7 λεπτά και τις βάζουμε σε ένα μπολ με το πεκορίνο και το βούτυρο. Για τον κιμά: Ζητάμε απ’ τον χασάπη μας να μας περάσει δυο φορές τον κιμά απ’ τη μηχανή. Σε μια κατσαρόλα σοτάρουμε τον κιμά, προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και σκόρδο, συνεχίζουμε το σοτάρισμα. Προσθέτουμε τον πελτέ, τα μπαχαρικά, τον κύβο, σβήνουμε με κρασί και τέλος προσθέτουμε τις τριμμένες ντομάτες. Βράζουμε για 25-30 λεπτά, δεν θέλουμε να μείνουν υγρά στον κιμά μας. Για τη μπεσαμέλ: Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το βούτυρο να λιώσει, προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε για 2 λεπτά. Προσθέτουμε το γάλα ζεστό μέσα στο κατσαρολάκι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα με ένα σύρμα, η μπεσαμέλ μας δεν θέλουμε να βγει πολύ σφιχτή. Τέλος προσθέτουμε εκτός φωτιάς, το αβγό, το τυρί, αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο. Για το στήσιμο: Στο μπολ με τις πέννες βάζουμε το βούτυρο, το πεκορίνο και 2 μεγάλες κουταλιές απ’ τη μπεσαμέλ και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τον κιμά εκεί μέσα και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια τα βάζουμε στο πυρέξ ή ταψί μας. Από πάνω ρίχνουμε την υπόλοιπη μπεσαμέλ. Πασπαλίζουμε με τριμμένο πεκορίνο, λίγη φρυγανιά και ψήνουμε στους 190 βαθμούς για 30-35 λεπτά μέχρι να πάρει ένα χρυσό χρώμα.

