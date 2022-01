Life

“Ράδιο Αρβύλα”: Πρώτοι στην τηλεθέαση και με μεγάλη διαφορά

Συνεχίζουν να μαγνητίζουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών οι “Ράδιο Αρβύλα”, για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα τον Ιανουάριο.

Ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση συνέχισαν το ράλι της τηλεθέασης με… τέρμα γκάζι, κατακτώντας την κορυφή για 3η συνεχόμενη εβδομάδα τον Ιανουάριο.

Η εκπομπή ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στη ζώνη προβολής της στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 22,3%.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» υπερίσχυσαν του ανταγωνισμού με 8,7 μονάδες διαφορά, έχοντας μαζί τους καθημερινά κατά μέσο όρο περίπου 1.900.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 24-27 Ιανουαρίου, η εκπομπή είχε σημαντικές πρωτιές στην πλειοψηφία των ηλικιακών κοινών, με την ανταπόκριση των τηλεθεατών να της δίνει, για ακόμα μια φορά, μια εντυπωσιακή δυναμική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υψηλότερη επίδοση των «Ράδιο Αρβύλα» ήταν την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου, όπου στο δυναμικό κοινό 18-54 κατέγραψαν μερίδιο 25%.

