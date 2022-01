Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: τα ω3 λιπαρά, τα πιασίματα του χειμώνα και ο ΔΜΣ

Πλούσια θεματολογία για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο, στην εκπομπή υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Πόσο ωφελούν τον οργανισμό μας τα ω3 λιπαρά; Σε ποιες τροφές υπάρχουν;

Ποιοι είναι οι μύθοι για τον βιασμό που ισοπεδώνουν τα θύματα;

Ποιοι πόνοι και πιασίματα οφείλονται στο κρύο του χειμώνα;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 29 Ιανουαρίου, στις 10:00.

Πώς αλλάζει η ψυχολογία των μικρών «παιδιών της μάσκας»;

Τι είναι η «νευραλγία τριδύμου»;

Γιατί ο Δείκτης Μάζας Σώματος, είναι αναξιόπιστος για το βάρος μας;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 30 Ιανουαρίου, στις 10:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 10:00, στον ΑΝΤ1!

Συντελεστές:

Παρουσίαση –αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Γιώργος Ζερβός Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

