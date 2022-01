Οικονομία

EuroAsia Interconnector: χρηματοδότηση για την ηλεκτρική διασύνδεση με το Ισραήλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άναψε το «πράσινο φως» για τη χρηματοδότηση του έργου EuroAsia Interconnector.

Με την ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας εμπεδώνεται η στρατηγική συνεργασία με τις δύο χώρες και γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας με αφορμή την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου EuroAsia Interconnector από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την απόφαση η ΕΕ θα διαθέσει 657 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της διασύνδεσης μεταξύ της Κύπρου και του ευρωπαϊκού δικτύου ενώ άλλα 100 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

«Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ με 657 εκατ. ευρώ έχει ιστορική σημασία», δήλωσε ο κ. Σκρέκας και πρόσθεσε.

«Αποτελεί μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης της Ευρώπης για αυτό το στρατηγικής σημασίας έργο, το οποίο θα συνδέσει το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου με την Ευρώπη και θα την βγάλει από την ενεργειακή απομόνωση. Αποτελεί, επίσης, το πρώτο βήμα για την υλοποίηση αυτού του ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας έργου, εξασφαλίζοντας σε μεγάλο βαθμό την απρόσκοπτη χρηματοδότησή του.

Από τον Οκτώβριο του 2019 η Κυβέρνηση έχει στηρίξει με συνέπεια τη διαδικασία ωρίμανσης του έργου έναντι της Ε.Ε., υπογράφοντας τον Μάρτιο του 2021 στη Λευκωσία το τριμερές συμφωνητικό για την προώθηση της διασύνδεσης με την Κύπρο και το Ισραήλ. Τα οφέλη για την Ελλάδα και την Κύπρο από την επένδυση αυτή θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

Θα αναβαθμιστεί η ενεργειακή ασφάλεια και η επάρκεια εφοδιασμού, μετατρέποντας τις δύο χώρες σε ενεργειακούς κόμβους στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα συμβάλλει, επίσης, στην περαιτέρω ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, με την επίτευξη των στόχων μας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Με το έργο αυτό εμπεδώνουμε ακόμα περισσότερο τη στρατηγική μας συνεργασία με την Κύπρο και το Ισραήλ και κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή».

Ειδήσεις σήμερα:

Αττική Οδός: Κατατέθηκε η πρώτη αγωγή από οδηγό για αποζημίωση

Φάλαινα στον Άλιμο - Μήλιου: λίγες ελπίδες να επιβιώσει το κήτος (βίντεο)

Κορονοϊός – Πάτρα: Στη ΜΕΘ βρέφος λίγων μηνών