Γαλλία: 10χρονος νεκρός μέσα σε βαλίτσα (εικόνες)

Φρίκη προκαλούν τα ευρήματα των Αρχών και ο τρόπος με τον οποίο έχασε την ζωή του το παιδί. Γιατί αναζητείται η μητέρα του.

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη της Γαλλίας, καθώς ένα αγοράκι μόλις 10 ετών βρέθηκε δολοφονημένο με πολλαπλές μαχαιριές μέσα σε μια βαλίτσα.

Μάλιστα, η βαλίτσα με το άψυχο σώμα του παιδιού εντοπίστηκε πεταμένη σε κάδο σκουπιδιών.

Οι αρχές της Γαλλίας εικάζουν ότι πίσω από τη δολοφονία του παιδιού κρύβεται η ίδια η μητέρα του, η οποία αναζητείται από την αστυνομία.

Ο πατέρας της οικογένειας δήλωσε στην αστυνομία την εξαφάνιση, τόσο του 10χρονου παιδιού, όσο και της γυναίκας του, ενώ στο διαμέρισμα που έμεναν στο Φεριέρ-αν-Μπρι στον νομό του Σεν-ε-Μαρν, βρέθηκαν ίχνη αίματος.

Αρχικά η αστυνομία είχε στήσει μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό μάνας και παιδιού. Ωστόσο, το αγόρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα στη βαλίτσα λίγο αργότερα.

Η αστυνομία ανέφερε πως το πτώμα του 10χρονου έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία για τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Η 33χρονη μητέρα έφυγε από το σπίτι της χωρίς να πάρει τα πράγματά της και οι αρχές εικάζουν πως αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι γονείς του δολοφονημένου παιδιού είχαν ξεκινήσει διαδικασία διαζυγίου, αλλά εξακολουθούσαν να μένουν στο ίδιο σπίτι.

