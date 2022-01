Παράξενα

Σκύλοι μυρίζουν.. τον κορονοϊό σε συναυλίες!

Είναι γνωστό ότι σκύλοι εκπαιδεύονται για να εντοπίζουν ναρκωτικά και εκρηκτικά χάρη στην όσφρησή τους και να βοηθούν στις αστυνομικές έρευνες, ωστόσο τώρα να καλούνται να εντοπίζουν και…τον κορονοϊο!

Το τελευταίο διάστημα όμως αρκετοί μουσικοί ζητούν τη βοήθεια σκύλων που είναι ειδικά εκπαιδευμένοι να μυρίζουν τον κορονοϊό για να εξασφαλίσουν ότι οι επερχόμενες περιοδείες τους θα πραγματοποιηθούν χωρίς προβλήματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Rolling Stone, καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι Eric Church, Tool, Metallica και The Black Keys έχουν χρησιμοποιήσει σκύλους με καλή αίσθηση όσφρησης για να μυρίζουν τους μουσικούς και τους τεχνικούς. Εάν οι σκύλοι εντοπίσουν τον ιό κάθονται κάτω και έτσι ειδοποιούν τους ενδιαφερόμενους.

Μεγάλα ποσοστά επιτυχίας

Οι σκύλοι που κάνουν εκπαιδεύονται από την υπηρεσία Bio-Detection K9 που εδρεύει στο Οχάιο των ΗΠΑ. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι οι σκύλοι που έχει εκπαιδεύσει ήταν «σε ποσοστό 98-99% ακριβείς σε μελέτες επικύρωσης σε κλινικά δείγματα και πραγματικούς ανθρώπους».

«Αν καταλαβαίνετε τα ένστικτα της συμπεριφοράς ενός σκύλου, είναι πολύ λογικό» είπε ο πρόεδρος της Bio-Detection K9, Τζέρι Τζόνσον στο Rolling Stone. «Οι σκύλοι μυρίζουν ο ένας τον άλλον για να διαπιστώσουν αν ο άλλος σκύλος έχει ιό. Τους εκπαιδεύουμε να αναζητούν κάτι που θα τους ενδιέφερε ούτως ή άλλως».

Ενώ οι εκπαιδευόμενοι ήταν σε θέση να ανιχνεύσουν προηγούμενα στελέχη της Covid-19 μυρίζοντας χέρια και πόδια, είναι κατά κάποιο τρόπο σε θέση να εντοπίζουν καλύτερα την μετάλλαξη Omicron στις χρησιμοποιημένες μάσκες προστασίας από το κορονοϊό.

Μετά τις πολυάριθμες ακυρώσεις και αναβολές συναυλιών και φεστιβάλ, πολλά συγκροτήματα, όπως οι Metallica έχουν ήδη τετράποδους βοηθούς, ενώ οι Tool θα πάρουν μαζί τους εκπαιδευμένους σκύλους στην περιοδεία τους.

