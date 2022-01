Life

“Άγριες Μέλισσες” - νέα επεισόδια: ανίερες συμμαχίες και αποκαλύψεις (εικόνες)

Συγκλονιστική είναι η συνέχεια της αγαπημένης σειράς εποχής του ΑΝΤ1, με διαρκείς ανατροπές στην καθημερινότητα των “κατοίκων του Διαφανίου”.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Δευτέρα 31 Ιανουαρίου - Επεισόδιο 59

Ο Κωνσταντής με τη Δρόσω αποφασίζουν να βοηθήσουν τη Ζωή. Η Ουρανία, παρά τις αντιρρήσεις του Κυριάκου, αποκαλύπτει στον Μπάμπη πως χωρίζουν. Ο Νικηφόρος ζητά το χέρι της Ρένας από τους γονείς της όταν δέχεται την αναπάντεχη επίσκεψη της Ασημίνας. Ο Δούκας αποφασίζει να φύγει απ’ το σπίτι. Ο Μελέτης νιώθει αποκλεισμένος απ’ τον Δούκα που τον βάζει μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα.

Τρίτη 1η Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 60

Ο Δούκας ανακαλύπτει, έντρομος, τα πραγματικά σχέδια του Ακύλα για το αεροδρόμιο κι αυτήν τη φορά, αποφασίζει να συμμαχήσει με το Διαφάνι. Πώς θα υποδεχτούν οι υπόλοιποι αυτήν την απόφαση; Η Ασημίνα και η Ρένα έχουν μια συζήτηση με απρόβλεπτες συνέπειες, ενώ η Ελένη ανησυχεί με την αλλαγή συμπεριφοράς και τα ξεσπάσματα του Λάμπρου. Το παρελθόν του Ακύλα ξεδιπλώνεται, αλλά τα λάθη του παρελθόντος επαναλαμβάνονται. Μια απόπειρα δολοφονίας θα τους συνταράξει όλους…

