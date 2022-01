Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Θεσσαλονίκη: Νέα καταγγελία για πληρωμένη παρουσία σε πάρτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε μία νεαρή γυναίκα για την πρόταση που έλαβε. Τα κοινά με εκείνη της Κρήτης.

Μία νεαρή γυναίκα προσεγγίστηκε με τον ίδιο τρόπο όπως είχε καταγγείλει μία κοπέλα από την Κρήτη, ώστε να παραστεί σε πάρτι επ’ αμοιβή.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό», η κοπέλα περιέγραψε την τακτική που ακολουθήθηκε, ώστε να την προσεγγίσουν, την οποία περιέγραψε ως «δούρειο ίππο» και κάλεσε όλες τις γυναίκες να είναι «υποψιασμένες».

Η καταγγελία στο «Πρωινό»

«Αρχικά η προσέγγιση έγινε μέσω facebook. Απ’ ό,τι έχω καταλάβει ίσως να μη δραστηριοποιούνται σε μία περιοχή. Η πρώτη φορά ήταν Κρήτη, η επόμενη στην Αθήνα. Ίσως είναι ακριβώς το ίδιο κύκλωμα, γιατί και από το ίδιο άτομο τέλος πάντων μου ήρθαν τα μηνύματα. Έλαβα το πρώτο μήνυμα από το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο έλεγε «μόλις έφτασα Ελλάδα και διοργανώνω prive party, σε θέλω για υποδοχή». Όλα μπροστά και συγκεκριμένα 3.000 το ποσό». Περίπου πριν 1-2 χρόνια πρέπει να συνέβη αυτό.

Το δεύτερο μήνυμα ήταν προσφάτως. Αυτή τη φορά ήταν 5000. Το πρώτο συνοδευόταν από φωτογραφικό υλικό, που σας προανέφερα. Στο δεύτερο μήνυμα συνοδευόταν από βίντεο. Δεν απάντησα, δεν ανταποκρίθηκα. Τίποτα απ’ όλα αυτά. Μια οποιαδήποτε άλλη γυναίκα όμως που είτε μπορεί να νιώθει μοναξιά είτε δεν ξέρω γω τι ή να είχε ανάγκη τα χρήματα, το χρησιμοποιούν στην ουσία σαν δούρειο ίππο. Είναι κάποια στρατηγική τους έτσι ώστε να μπορέσει να σε φέρει εκεί που θέλει, στο μέρος που θέλει.

Πρέπει όμως να είναι καχύποπτες αυτό ήθελα να πω εγώ, όλες εκεί έξω και όλοι να είμαστε και οι γυναίκες και γενικότερα όλοι γιατί ελλοχεύουν κίνδυνοι. Στην τελική κανένας δε δωρίζει κάτι χωρίς αντάλλαγμα. Δύο μέρες απ’ όταν έλαβα το μήνυμα, συνέβη και η καταγγελία, μηχανικά, κατευθείαν αυτόματα μου ήρθε ότι θα μπορούσε να είμαι εγώ στη θέση της κοπέλας».





Ειδήσεις σήμερα:

Αττική Οδός: Κατατέθηκε η πρώτη αγωγή από οδηγό για αποζημίωση

Φάλαινα στον Άλιμο - Μήλιου: λίγες ελπίδες να επιβιώσει το κήτος (βίντεο)

Κορονοϊός – Πάτρα: Στη ΜΕΘ βρέφος λίγων μηνών