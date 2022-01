Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Για κακούργημα ο 37χρονος που διέρρευσε ροζ βίντεο

Ποια η λογική πίσω από την απόφαση του Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης για την υπόθεση. Ο άνδρας είχε διαρρεύσει ροζ βίντεο συντρόφου φίλου του.

Στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης οδηγείται υπόθεση δημοσιοποίησης - μέσω του Διαδικτύου - υλικού με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και θύμα 34χρονη.

Το Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου εξετάστηκε η υπόθεση, με κατηγορούμενο έναν 37χρονο, αξιολογώντας το σύνολο των αποδεικτικών μέσων, αποφάνθηκε, κατά πλειοψηφία, ότι η πράξη θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στην κακουργηματική της μορφή και άρα θα πρέπει να κριθεί από ανώτερο Δικαστήριο. Την μεταβολή της κατηγορίας, "καθ' ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό", είχε ζητήσει προηγουμένως και ο εισαγγελέας της έδρας. "Αντικειμενικά η πράξη ενέχει σκοπό βλάβης. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως κακούργημα", είπε χαρακτηριστικά στην αγόρευσή του.

Σύμφωνα με παράγοντες της δίκης, το Δικαστήριο ακολούθησε το σκεπτικό με το οποίο απαγγέλθηκε πρόσφατα ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, σε βάρος του τηλεπαρουσιαστή Στάθη Παναγιωτόπουλο, για την γνωστή υπόθεση με τη διαρροή ροζ βίντεο πρώην ερωτικών του συντρόφων.

Η περίπτωση της 34χρονης έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από μήνυση που κατέθεσε η ίδια στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. Μετά από έρευνα παραπέμφθηκε σε δίκη ο 37χρονος, που διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον πρώην σύντροφο της μηνύτριας. Κατέστη κατηγορούμενος όταν οι διωκτικές Αρχές ακολουθώντας τα ηλεκτρονικά του ίχνη εντόπισαν ύποπτα ψηφιακά "αποτυπώματα" που συνδέονταν με το επίμαχο υλικό.

Ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε την πράξη που του αποδίδεται, όπως επίσης τον ισχυρισμό του πρώην συντρόφου της εγκαλούσας ότι υπέκλεψε το συγκεκριμένο υλικό από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. "Δεν κατείχα ούτε ανέβασα ποτέ βίντεο ή φωτογραφίες της παθούσας" είπε ο 37χρονος, τονίζοντας ότι κατηγορείται άδικα.

Η 34χρονη, πρώην μουσικός, περιέγραψε στο δικαστήριο το διασυρμό που - όπως είπε - βιώνει τα τελευταία χρόνια, λέγοντας ότι καταστράφηκε οικονομικά και επαγγελματικά, ενώ απηύθυνε έκκληση στους δικαστές να την προστατεύσουν. «Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώ να μαζέψω τα ασυμμάζευτα» ,είπε και μίλησε για ανεπανόρθωτη βλάβη που υπέστη η προσωπικότητά της.

Η δικογραφία αναφέρεται σε προσωπικές φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στις αρχές του 2016 σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και σε λογαριασμό που φέρει το καλλιτεχνικό όνομα της καταγγέλλουσας, ενώ βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου της ίδιας διέρρευσαν σε πορνογραφικό σαϊτ. Όπως ανέφερε το φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό "τραβήχτηκαν" «παρά τη θέλησή της» και «σε στιγμές αδυναμίας» από τον πρώην σύντροφό της (με τον οποίο διατηρούσε σχέση έως το 2015).

Ο τελευταίος κατηγορήθηκε για την κατοχή του συγκεκριμένου υλικού και απαλλάχθηκε, αλλά κατόπιν νέας μήνυσης εις βάρος του για διαρροή προσωπικών δεδομένων παραπέμφθηκε εκ νέου σε δίκη.

