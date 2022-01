Κοινωνία

Μετρό Πανεπιστήμιο: άνδρας έπεσε στις ράγες

Ατύχημα συνέβη στις γραμμές του μετρό, στο σταθμό Πανεπιστήμιο.

Άνδρας έπεσε στις ράγες, στο σταθμό του μετρό «Πανεπιστήμιο», την ώρα που δεν περνούσε συρμός.

Το άτομο απομακρύνθηκε από την τροχιά και είναι καλά στην υγεία του.

Όπως ο ίδιος είπε στη συνέχεια, ζαλίστηκε κι έπεσε στο κενό.

Λόγω της πτώσης υπήρξε ολιγόλεπτη καθυστέρηση στα δρομολόγια.

