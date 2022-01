Κόσμος

Ινδία: Απήγαγαν, βίασαν και διέσυραν γυναίκα (βίντεο)

Απίστευτο περιστατικό εκτιλύχθηκε στην Ινδία, με γυναίκες να συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των δραστών.

Ένδεκα άνθρωποι, μεταξύ αυτών γυναίκες, συνελήφθησαν, αφότου μια νεαρή γυναίκα απήχθη, βιάστηκε ομαδικά, ενώ στη συνέχεια οι δράστες την περιέφεραν μέρα μεσημέρι στους δρόμους του Νέου Δελχί, ανακοίνωσε σήμερα η ινδική αστυνομία.

Το περιστατικό αυτό, που επανέφερε στον δημόσιο διάλογο το θέμα της σεξουαλικής βίας στην Ινδία, προκάλεσε φρίκη, ιδίως μεταξύ της Επιτροπής των Γυναικών του Δελχί και του επικεφαλής της πόλης, την οποία χαρακτήρισαν «επονείδιστη».

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δεν έχουν διασταυρωθεί, διακρίνεται το θύμα με το πρόσωπό του μαυρισμένο και τα μαλλιά της κομμένα να το σπρώχνουν και να το γιουχάρουν άλλες γυναίκες, υπό της επευφημίες των θεατών που καταγράφουν το σκηνικό.

Ο Ρ. Σατιγιασουναράμ, αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας, δήλωσε πως η επίθεση, η οποία διαπράχθηκε την Τετάρτη στη συνοικία Σαντάρα, στα ανατολικά περίχωρα της πρωτεύουσας, ήταν το αποτέλεσμα μιας «προηγούμενης διαμάχης» μεταξύ γειτόνων, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Μέσα μαζικής ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πρόκειται για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς ένα αγόρι ηλικίας 16 ετών, συγγενής των δραστών, αυτοκτόνησε, πηδώντας κάτω από ένα τρένο, αφότου το θύμα τον απέρριψε.

«Όλα τα πρόσωπα που συνελήφθησαν, μεταξύ αυτών δύο ανήλικοι, είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Τα βίντεο δείχνουν ξεκάθαρα ότι γυναίκες πρωτοστατούσαν στις βιαιοπραγίες, δήλωσε ο Ρ. Σατιγιασουναράμ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το θύμα δήλωσε στην αστυνομία ότι την απήγαγαν μέλη της οικογένειας αυτής, προτού την κακοποιήσουν σεξουαλικά άνδρες και ανήλικοι, με την ενθάρρυνση των γυναικών, κατόπιν τη χτύπησαν με κοντάρια και την περιέφεραν στους δρόμους.

«Εξετάζουμε τα βίντεο για να ταυτοποιήσουμε άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται και θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις», είπε στο AFP ο Τσινμάι Μπίσγουαλ, υπαρχηγός της αστυνομίας του Νέου Δελχί.

Η γυναίκα, ηλικίας 21 ετών και μητέρα ενός δίχρονου αγοριού, λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη μετά την επίθεση, η οποία διαπράχθηκε μόλις 50 μέτρα από ένα αστυνομικό τμήμα.

