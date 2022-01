Κοινωνία

“Ελπίδα” – Ζωγράφου: γλίστρησε κι έκανε 17 ώρες να πάει στο νοσοκομείο (βίντεο)

Απίστευτη ταλαιπωρία για πολίτη που έπεσε έξω από το σπίτι του, ενώ τώρα δεν μπορεί να επιστρέψει.

Τον «Γολγοθά» που πέρασε ένας κάτοικος Ζωγράφου, ο οποίος έπεσε έξω από το σπίτι του, μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο, περιέγραψε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Όπως είπε ο Δημήτρης Κωσταρας, το μεσημέρι τη Δευτέρα στις 13:30 γλίστρησε κι έπεσε έξω από το σπίτι του.

«Με βοήθεια ανέβηκα σπίτι μου και πήρα το ΕΚΑΒ, που μου είπε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα τις επόμενες 3-5 ώρες να έρθουν», είπε, σημειώνοντας πως βρήκε «κλειστές πόρτες».

«Στην Περιφέρεια μου είπαν είναι αδύνατο, από το Δήμο μου έστειλαν εκχιονιστικό μαζί με ασθενοφόρο, το οποίο σταμάτησε 50 μέτρα από το σπίτι και δεν μπορούσε να με πάρει ούτε το ασθενοφόρο», συνέχισε, λέγοντας πως έσπασε την κνήμη και την περόνη του και τελικά άνδρες της ΕΜΑΚ τον παρέλαβαν με σκάφανδρο στα χέρια για 400 μέτρα.

«Από εκεί με μετέφεραν στην καρότσα του 4Χ4 και πιο κάτω με έβαλαν στο 166», είπε, ευχαριστώντας τους ένστολους.

Το πρόβλημα, τώρα, είναι πως δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του, αφού δεν έχει καθαριστεί ο δρόμος έξω από αυτό.

«Μετά από 6-7 τηλέφωνα στο Δήμο, που δεν είχα ανταπόκριση, μου είπαν πως καθάρισαν, αλλά μου έστειλαν οι γείτονες φωτογραφίες ότι δεν έχουν καθαρίσει», κατέληξε.

