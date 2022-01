Πολιτική

Άκης Τσοχατζόπουλος – Διαθήκη: Η έκπληξη είναι σε αυτούς που αποκληρώνει

Ο δικηγόρος του πρώην βουλευτή στον ΑΝΤ1 λίγο πριν από το άνοιγμα της πρώτης διαθήκης του.

«Η έκπληξη δεν είναι για τους κληρονόμους, αλλά για το ποιους αποκληρώνει και για τους λόγους που τους αποκληρώνει», είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου και το κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της οικογένειας του Άκη Τζοχατζόπουλου, λίγες μέρες πριν ανοίξει η πρώτη διαθήκη του.

Πρόκειται, όπως εξήγησε, για τα άτομα που τον έκλεψαν.

Ο ίδιος, ωστόσο, αρνήθηκε να δώσει ονόματα και είπε ότι, «γνωρίζουμε ποιοι είναι, αλλά από τις ηχογραφήσεις του», σημειώνοντας πως «περιμένουμε να δούμε».

Ο δικηγόρος εξήγησε πως τα άτομα που αποκληρώνει ο Άκης Τσοχατζόπουλος έχουν απόλυτη σχέση με το κλεμμένο αρχείο του και με τη δημοσίευση της διαθήκης θα «ρίξουν φως στην υπόθεση.

«Μετά την αποφυλάκισή του ξεκίνησε έναν αγώνα για το κλεμμένο αρχείο του, που χάθηκε σε τρεις φάσεις. Κατάφερε να ανακτήσει το ένα τρίτο από το αρχείο μέσα στις θυρίδες», περιέγραψε.

Τέλος, είπε πως, τα άτομα αυτά δεν είναι συγγενείς του πρώην Υπουργού.

