Πρόταση Μομφής - Τασούλας: Δεκτό το αίτημα του ΚΙΝΑΛ

Τι άλλαξε και τελικά έγινεδεκτό το αίτημα για σύγκληση της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής.

Δεκτό έκανε ο πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας, το αίτημα του Κινήματος Αλλαγής, να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στις 8 το πρωί της Κυριακής.

Όπως είπε, ο κ. Τασούλας, το νέο αίτημα του Κινήματος Αλλαγής έγινε δεκτό καθώς η συνεδρίαση θα γίνει εκτός του ωραρίου (σσ αρχίζει στις 09:00) της συνεδρίασης της ολομέλειας της Βουλής, επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Νωρίτερα, είχαν εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά τους για την αρχική απόρριψη του αιτήματος του ΚΙΝΑΛ και ο βουλευτής του κόμματος Μιχάλης Κατρίνης.

Κίνημα Αλλαγής: Θεσμικά απαράδεκτη η απόφαση Τασούλα

To Kίνημα Αλλαγής άσκησε οξεία κριτική στον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, για την απόφασή του να μην δοθεί η αίθουσα της Γερουσίας ώστε να συνεδριάσει η Κ.Ο του κόμματος τη Κυριακή το μεσημέρι.

Χαρακτηρίζει τη στάση του θεσμικά απαράδεκτη και την απόφαση του προέδρου της Βουλής αντιδημοκρατική ενώ κάνει λόγο για μεθοδεύσεις αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπαναχώρησε μετά από επτά ώρες από την αρχική έγκριση του αιτήματος.

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΚΙΝΑΛ έχει ως εξής:

«Με μια θεσμικά απαράδεκτη και αντιδημοκρατική απόφαση, ο πρόεδρος της Βουλής απαγορεύει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής - ΠΑΣΟΚ να συνεδριάσει στη Βουλή την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022. Ποτέ ξανά δεν αρνήθηκε πρόεδρος του Κοινοβουλίου σε κοινοβουλευτική ομάδα να συνεδριάσει εντός της Βουλής!

Επτά ώρες μετά την έγκριση του σχετικού αιτήματος, o κ. Τασούλας έκρινε ότι μπορεί, αιφνίδια και χωρίς αιτιολογία, να αρνηθεί στο τρίτο κοινοβουλευτικό κόμμα της χώρας να συνεδριάσει ελεύθερα. Και το έπραξε, ομολογώντας ότι η επιλογή του αυτή δεν στηρίζεται σε καμία σχετική απαγορευτική διάταξη του Κανονισμού της Βουλής! Ένα μόλις εικοσιτετράωρο μετά την προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ στην αίθουσα της Γερουσίας.

Σε αυτήν την πρωτοφανή μεθόδευση, με σαφείς πολιτικές προεκτάσεις, καλούμε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα να πάρουν θέση».

