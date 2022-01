Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Μεγάλη νίκη επί της Μπασκόνια

Επέστρεψε στις νίκες ο Παναθηναϊκός μετά από πέντε σερί ήττες. Μεγάλη εμφάνιση του Νεμάνια Νέντοβιτς.

Με τη διάρκεια στην άμυνά του ενεργοποιημένη από το πρώτο τζάμπολ, ο Παναθηναϊκός «χαμογέλασε» και πάλι μετά από πέντε σερί ήττες, πανηγυρίζοντας την πέμπτη νίκη του σε είκοσι αγώνες στη Euroleague. Η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη επικράτησε άνετα με 75-63 της Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ, για την 23η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Βάσκους στην τρίτη σερί αποτυχία τους και 14η σε 21 αναμετρήσεις.

Οι απουσίες των τραυματιών Γιώργου Παπαγιάννη και Ντάριλ Μέικον δεν πτόησαν τους «πράσινους», οι οποίοι πιστοί στα αμυντικά καθήκοντά τους «αιχμαλώτισαν» τη Μπασκόνια από το πρώτο λεπτό, κόβοντας -χωρίς να απειληθούν σε κανένα σημείο του αγώνα- πρώτοι το... νήμα του τερματισμού. Άλλωστε οι Βάσκοι με τρεις απουσίες (Τάντας Σεντεκέρσκις-κορονοϊός), Άρτουρς Κούρουτς-κορονοϊός, Ματ Κοστέλο-τραυματίας) και 6/26 τρίποντα δεν είχαν καμία τύχη στο ΟΑΚΑ...

Πρώτος σκόρερ του «τριφυλλιού» ο Νεμάνια Νέντοβιτς με 16 πόντους, ενώ σπουδαία δουλειά έκανε ο Τζέρεμι Έβανς με 14. Στο ντεμπούτο του με την «πράσινη» φανέλα, ο Στέφαν Γιόβιτς έμεινε στο παρκέ 20 λεπτά με απολογισμό 6 πόντους (2/2τρ.), 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Από τη Μπασκόνια προσπάθησε μάταια ο Ουέιντ Μπόλντγουϊν με 16 πόντους και 8 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 22-8, 38-20, 57-32, 75-63

