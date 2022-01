Πολιτική

Πρόταση μομφής – Μητσοτάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει την πόλωση, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη

Η συζήτηση του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της συζήτησης που έλαβε χώρα στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Στη Βουλή για τη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ, πήγε το απόγευμα ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε στην αίθουσα της Ολομέλειας την ομιλία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, ενώ στο εντευκτήριο είχε χαλαρή κουβέντα με πολλούς βουλευτές της ΝΔ που βρίσκονταν εκείνη την ώρα εκεί.

«Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτι που το περιμέναμε. Μας δίνουν ευκαιρία να αναδείξουμε την πολιτική μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει την πόλωση. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Εμείς εφαρμόζουμε τις πολιτικές μας, κάνουμε τη δουλειά μας και απευθυνόμαστε στους πολίτες», είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

