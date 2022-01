Κόσμος

Ο Ερντογάν απέλυσε και τον επικεφαλής της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας

Ο Τούρκος πρόεδρος απέλυσε τον Ντινσέρ μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό. Διόρισε νέο υπουργό Δικαιοσύνης.



Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέλυσε τον επικεφαλής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Tuik), σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, σε συνέχεια της δημοσίευσης των ετήσιων στοιχείων για τον πληθωρισμό.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, Σαίτ Ερντάλ Ντινσέρ, δέχθηκε πυρά μετά τη δημοσίευση των στοιχείων στις αρχές Ιανουαρίου που έθεσαν τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο 36,1%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 19 ετών.

Η αντιπολίτευση τόνισε ότι το ποσοστό αυτό ήταν υποτιμημένο, υποστηρίζοντας ότι η πραγματική αύξηση του κόστους ζωής είναι τουλάχιστον διπλάσια.

Ο Ερντογάν δεν εξήγησε την απόφασή του να διορίσει τον Ερχάν Τσετίνγκαγια, πρώην αντιπρόεδρο της τουρκικής τραπεζικής ρυθμιστικής αρχής ως τον νέο επικεφαλής της Tuik.

Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε σε ρυθμό πάνω από 36% σε διάστημα ενός έτους τον Δεκέμβριο στην Τουρκία, ρεκόρ μετά τον Σεπτέμβριο του 2002, λόγω της πτώσης της αξίας της τουρκικής λίρας.

Ωστόσο ο Τούρκος πρόεδρος, εν μέσω πίεσης, 18 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, συνεχίζει να υπεραμύνεται των επιλογών του.

Η αύξηση των τιμών καταναλωτή, πάνω από επτά φορές μεγαλύτερη από τον αρχικό στόχο της κυβέρνησης, στο 13,58% μόνο τον Δεκέμβριο, εξηγείται από την πτώση σχεδόν 45% της αξίας της τουρκικής λίρας έναντι του δολαρίου μέσα σε ένα χρόνο, παρά τα έκτακτα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Ερντογάν στα μέσα Δεκεμβρίου.

Έχοντας επίγνωση της ζημιάς που προκαλείται όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στην αξιοπιστία του, ο Ερντογάν δεσμεύτηκε στις αρχές Ιανουαρίου «να επαναφέρει τον πληθωρισμό σε μονοψήφιους δείκτες το συντομότερο δυνατό».

Καθώς αυτοί αποτελούν αντικείμενο σκληρής πολιτικής διαμάχης: η αντιπολίτευση και τμήμα της κοινωνίας κατηγορούν την Tuik ότι εν γνώσει της υποτίμησε την άνοδο των τιμών, που τροφοδοτείται από την οικονομική πολιτική του Τούρκου προέδρου που ώθησε την τουρκική κεντρική τράπεζα σε συστηματική μείωση των επιτοκίων μέσα στους τελευταίους μήνες.

Ο Ερντογάν διόρισε επίσης τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Μπεκίρ Μποζντάγ ως τον νέο υπουργό Δικαιοσύνης αντικαθιστώντας το βετεράνο μέλος του κυβερνώντος κόμματος AKP, Αμπντουλχαμίτ Γκιουλ.

