Τέιλορ Σουίφτ: Άνδρας έριξε το αυτοκίνητό του πάνω στο σπίτι της

Συνελήφθη ο 31χρονος. Δεν ήταν η πρώτη φορά που η βραβευμένη ποπ σταρ γίνεται στόχος ενοχλητικών θαυμαστών.



Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε χθες Παρασκευή τη σύλληψη ενός 31χρονου άνδρα ο οποίος κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιστρέφοντας σπίτι του, έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο κτίριο που διαμένει η διάσημη ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ.

Ο Μόργκαν Μανκ, 31 ετών, από την Πολιτεία της Βιρτζίνια, συνελήφθη αφού οδήγησε το όχημά του στην αντίθετη κατεύθυνση ενός δρόμου στη γειτονιά Τριμπέκα στο κάτω Μανχάταν, όπου βρίσκεται η κατοικία της διάσημης 32χρονης Αμερικανίδας τραγουδίστριας στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, που περιήλθε στη γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής (11:00 ώρα Ελλάδας), «μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι είδαν έναν άνδρα μέσα σε ένα αυτοκίνητο να οδηγεί στην αντίθετη κατεύθυνση στην οδό Φράνκλιν και να πέφτει πάνω σε μια πολυκατοικία», όπου ζει η Σουίφτ. Στη συνέχεια, ο ύποπτος «βγήκε από το όχημά του, πλησίασε το κτίριο και προσπάθησε ανεπιτυχώς να παραβιάσει μια θωρακισμένη πόρτα».

Ο Μανκ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις, σύμφωνα με την αστυνομία, που δεν επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας είχε εκφράσει επιθετικά σχόλια κατά της Σουίφτ.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η βραβευμένη ποπ σταρ γίνεται στόχος ενοχλητικών θαυμαστών - αθέατων διωκτών (στόκερ) «έναν από τους μεγαλύτερους φόβους της» και από τους οποίους θέλει να προστατεύσει τον εαυτό της, όπως έχει πει.

Το 2019 στο περιοδικό Elle, η Σουίφτ έγραψε ότι υπάρχουν «πολλοί στόκερ που έχουν επιχειρήσει να διαρρήξουν το σπίτι της» λέγοντας ότι νιώθει ότι πρέπει να «είναι προετοιμασμένη ότι μπορεί να της συμβεί κάτι κακό».

Ένας άλλος άνδρας στη Νέα Υόρκη, ο Ρότζερ Αλβαράντο, έχει συλληφθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια για απόπειρα διάρρηξης στο σπίτι της Τέιλορ Σουίφτ στο Μανχάταν.

Τον Ιούνιο του 2019, ένας ύποπτος διαρρήκτης από την Αϊόβα συνελήφθη στο Ρόουντ Άιλαντ, όπου η τραγουδίστρια έχει σπίτι, κρατώντας ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ για να την «επισκεφτεί».

Η σούπερ σταρ κέρδισε μια δικαστική υπόθεση το 2017 σε μια μήνυση που είχε υποβάλει εναντίον του DJ και ραδιοφωνικού παραγωγού Ντέιβιντ Μίλερ τον οποίο είχε κατηγορήσει για σεξουαλική κακοποίηση.

