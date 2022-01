Κόσμος

Μπάιντεν: Θα στείλω Αμερικανούς στρατιώτες στην Ανατολική Ευρώπη

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες Παρασκευή ότι θα στείλει "σύντομα" έναν μικρό αριθμό Αμερικανών στρατιωτών στην Ανατολική Ευρώπη, εν μέσω της έντασης στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας.

"Θα στείλω Αμερικανούς στρατιώτες στην Ανατολική Ευρώπη και στις χώρες του ΝΑΤΟ σύντομα. Όχι μεγάλο αριθμό", είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους καθώς αποβιβαζόταν από το αεροσκάφος μετά την επιστροφή του από ένα ταξίδι στην Πενσυλβάνια.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη θέσει σε επιφυλακή 8.500 στρατιώτες για να ενισχύσουν τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε και επανέλαβε ότι δεν τίθεται ζήτημα αποστολής Αμερικανικών στρατιωτών στην Ουκρανία, η οποία δεν είναι μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Η αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κρίνεται ως ένα πρόσθετο μέσο πίεσης στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ουάσινκγτον ενδέχεται να εισβάλει στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο.

