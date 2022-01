Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Η Όμικρον είναι πιο ήπια, αλλά όχι αθώα

Ποιο είναι το προφίλ των θανάτων από κορονοϊό. Τι δήλωσε η Αθηνά Λινού για την Όμικρον 2.



Για την πορεία της πανδημίας στην χώρα, την αύξηση των θανάτων τις τελευταίες ημέρες αλλά και την μετάλλαξη Όμικρον μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 Πρωινοί Τύποι ο Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης και η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού.

Όπως είπε ο κ. Μαγιορκίνης, "η μετάλλαξη Όμικρον φαίνεται να κυριαρχεί με τα κρούσματα από την Δέλτα να έχουν πέσει στα 4.000 με 5.000".

Για το προφίλ των θανάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι το βασικό στοιχείο είναι το 75% με 82% των θανάτων είναι άτομα πάνω από 70 ετών που είναι ανεμβολίαστοι και πρόσθεσε ότι οι θάνατοι σε μικρότερες ηλικίες έχουν μειωθεί.

Σημείωσε ακόμα, "ότι η μετάλλαξη Όμικρον μπορεί να είναι πιο ήπια, ωστόσο όπως είπε αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τελείως αθώα".

Από την πλευρά της η κ. Λινού σημείωσε ότι "αυτή την στιγμή είμαστε σε υψηλό πλατό". Παράλληλα, σημείωσε ότι διεθνώς υπάρχει ανησυχία ότι θα επικρατήσει η Όμικρον 2, η οποία όπως είπε η κ. Λινού φαίνεται να έχει μια υπεροχή ως προς την μεταδοτικότητα, ωστόσο σημείωσε ότι δεν φαίνεται να είναι πιο επιθετική.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Σύρπης, ψυχίατρος σε αναστολή, καθώς είναι ανεμβολίαστος, ενώ νόησε από κορονοϊό και αρνείται ακόμα να κάνει το εμβόλιο σημείωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι ανεμβολίαστοι συνάδελφοί του, ζητούν να επιστρέψουν στην εργασία τους, κάνοντας δυο rapid test την εβδομάδα. Παράλληλα, εξέφρασε εκ νέου την αντίθεση του στο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, καθώς όπως είπε είναι σε πειραματικό στάδιο.

Από την πλευρά της η κ. Λινού σημείωσε ότι μόνο στην Ελλάδα έχουν μείνει ορφανά από τον κορονοϊό 10.000 παιδιά και πρόσθεσε ότι οι ανεμβολίαστοι και νοσούν ξανά και μεταδίδουν τον ιό. Το ίδιο ισχύει και για τους εμβολιασμένους, με την διαφορά ότι όσοι έχουν κάνει την τρίτη δόση δεν θα χάσουν την ζωή τους, υπογράμμισε η κ. Λινού.

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης χαρακτήρισε γελοιότητα τους ισχυρισμούς ότι mRNA εμβόλιο τροποποιεί το DNA. Δεν νοείται γιατρός που μην στηρίζει τα εμβόλια. Είναι επικίνδυνο να λέγονται τέτοια, σημείωσε και πρόσθεσε ότι είναι θέμα του ιατρικού συλλόγου το αν θα απολυθούν οι γιατροί που δεν στηρίζουν τα εμβόλια. Τίθεται θέμα δεοντολογίας, υπογράμμισε.

