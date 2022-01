Οικονομία

“Ελπίδα” - Σκρέκας: Αποζημίωση σε όσους έμειναν χωρίς ρεύμα

Τι είπε για τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου, το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ' οίκον, και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.



Για τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία "Ελπίδα" και τις διακοπές ρεύματος, το ενδεχόμενο αποζημίωσης όσων επλήγησαν αλλά και τις επιδοτήσεις για τους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι».

Δεν μπορεί κανείς να πει ότι όλα πήγαν τέλεια όταν νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα για μέρες, από το πέρασμα της κακοκαιρίας, σημείωσε ο κ. Σκρέκας, ο οποίος ανέφερε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ και ο μηχανισμός του προσπαθεί να βελτιωθεί. Τόνισε ότι γίνονται έργα υποδομής και ξεκινά μια γιγαντιαία προσπάθεια για την υπογειοποίση καλωδίων της ΔΕΗ

Σχετικά με τις αποζημιώσεις ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι για τις οικιακές συσκευές που υπέστησαν ζημιές από τις διακοπές ρεύματος έχει ανοίξει ήδη η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να υποβάλουν τα στοιχεία τους οι δικαιούχοι και για να δηλώσουν την ζημιά.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι θα αποζημιωθούν αυτοί που έμειναν χωρίς ρεύμα για πάνω από 24 ώρες, ωστόσο δεν θέλησε να αναφερθεί στα ποσά που σχεδιάζεται να δοθούν.

Υπογράμμισε ακόμα ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ξεκινήσει την εγκατάσταση 4 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών κάτι που όπως είπε θα βοηθήσει ώστε να γνωρίζουν οι τεχνικοί που ακριβώς υπάρχει βλάβη.

Για τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είπε ότι θα δοθεί και τον Φεβρουάριο και υπογράμμισε ότι η επιδότηση θα είναι ανάλογη της αύξησης που θα υπάρξει στην χονδρεμπορική. «Για όσο διάστημα διαρκεί η ενεργειακή κρίση θα στηρίζουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις», τόνισε ο κ. Σκρέκας.

Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ανέφερε ότι έχει δοθεί 15 ημέρες παράταση και όπως είπε έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Σημείωσε ότι έχουν αυξηθεί κατά 3 φορές οι αιτήσεις που ανήκουν σε πολύ χαμηλά εισοδήματα, ενώ ανέφερε ότι θα υπάρχουν οι δικαιούχοι και επιλαχόντες. Δυνητικά όσοι κάνουν αίτηση θα μπορέσουν να προχωρήσουν στην ανακαίνιση, τόνισε ο κ. Σκρέκας.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην επιδότηση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τόνισε ότι αυτή θα αυξηθεί κατά 30% .

