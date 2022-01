Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Τουρκία: Ρεκόρ στα ημερήσια κρούσματα

Πόσα νέα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας.

Η Τουρκία κατέγραψε 93.586 νέα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας. Πρόκειται για τον υψηλότερο απολογισμό από την έναρξη της πανδημίας.

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων έχει ανέλθει σε επίπεδα ρεκόρ τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της εξάπλωσης της παραλλαγής Όμικρον. Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά έχει δηλώσει ότι η νέα μετάλλαξη θα μειώσει τη σοβαρότητα της πανδημίας εξαιτίας του χαμηλότερου ποσοστού ασθενών που χρήζουν νοσηλείας

«Ο ιός δεν είναι όσο ισχυρός ήταν. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τα αυξημένα νούμερα», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter, καλώντας εκ νέου τους πολίτες να εμβολιαστούν.

Το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Τουρκίας, 210 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας επιπλοκών της Covid-19, ο χειρότερος απολογισμός από τις αρχές Δεκεμβρίου και σημαντικά αυξημένος από την Πέμπτη, όταν είχαν καταγραφεί 174 θάνατοι.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, η χώρα κατέγραφε καθημερινά περίπου 20.000 νέες μολύνσεις, πριν η παραλλαγή Όμικρον οδηγήσει σε έξαρση των κρουσμάτων ανά την επικράτεια.

