Κρήτη: Νεαρός μετέφερε ναρκωτικά με το… λεωφορείο!

ΤΙ ποσότητα ναρκωτικών ουσιών μετέφερε ο νεαρός. Πώς τον εντόπισαν οι αστυνομικοί

Μέσα στο λεωφορείο ακινητοποίησαν οι αστυνομικοί έναν νεαρό από την Αλβανία ο οποίος διαπιστώθηκε ότι μετέφερε ποσότητες χασίς.

Συγκεκριμένα ο 22χρονος βρισκόταν σε λεωφορείο που κινούνταν επί της εθνικής οδού Βραχασίου Λασιθίου όταν του έγινε ο έλεγχος και βρέθηκαν επάνω του 100 γραμμάρια κάνναβης.

Ακολούθησε έρευνα σε αγροτεμάχιο στην περιοχή της Χερσονήσου όπου υπέδειξε στους αστυνομικούς αλλά 20 γραμμάρια του ναρκωτικού.

πηγή: creta24.gr

