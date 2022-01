Παράξενα

Φάλαινα - Άλιμος: Συγκινεί εθελόντρια που τραγουδάει στο κήτος (βίντεο)

Σε βραχώδη ακτή της παραλίας Σελίνια Σαλαμίνας εθεάθη σήμερα το πρωί η νεαρή φάλαινα

Σε βραχώδη ακτή της παραλίας Σελίνια Σαλαμίνας εθεάθη εκ νέου σήμερα το πρωί η νεαρή φάλαινα που εγκλωβίστηκε χθες το πρωί στα ρηχά της παραλίας του Αλίμου.

Όπως αναφέρει η ομάδα Διάσωσης του ΑΡΙΩΝ ειδοποιήθηκε άμεσα το τοπικό λιμεναρχείο και η κτηνιατρική σχολή του ΑΠΘ για την επαναπροσάραξη του Ζιφιού στη Σαλαμίνα στον Σαρωνικό κόλπο.

Ηδη στο θαλάσσιο θηλαστικό παρέχεται εκ νέου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει ομάδα δυτών των ΟΥΚ.

Η φάλαινα "Ζιφιός" είχε οδηγηθεί χθες στην ανοικτή θάλασσα, και αφέθηκε ελεύθερη να κολυμπήσει -σύμφωνα με οδηγίες καθηγήτριας του Α.Π.Θ. Εφερε μικρό τραύμα στο ρύγχος και τις είχαν προσφερθεί οι πρώτες βοήθειες, ενώ είχαν διενεργηθεί και ιατρικές εξετάσεις.

Η επιχείρηση έγινε με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, στο οποίο επέβαινε κτηνίατρος και με συνοδεία σκάφους του λιμενικού.

Στη φάλαινα, που έφερε μικρό τραύμα στο ρύγχος, προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ διενεργήθηκαν και ιατρικές εξετάσεις.

Την ίδια ώρα, ρίγη συγκίνησης προκαλεί ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και δείχνει μια εθελόντρια από την Ομάδα της All For Blue organization να βρίσκεται δίπλα στο νεαρό ζιφιό, τον «Σωτήρη» – όπως τον ονόμασαν που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή- και να του τραγουδάει.

«Τάνια, θες να κάνεις κάτι να περάσει το ζώο τις ώρες αυτές όσο πιο ευχάριστα γίνεται;» Και η εθελόντρια έτσι απλά άρχισε να του τραγουδάει

