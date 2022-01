Life

“VINYΛΙΟ”: Το αφιέρωμα στη δεκαετία του ’80 τα… έσπασε!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη εκπομπή έκανε αίσθηση στο τηλεοπτικό κοινό που της έδωσε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό.



Πρωτιά στη ζώνη προβολής του κατέγραψε το «VINYΛΙΟ», το οποίo έκανε χθες, Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, ένα δυνατό αφιέρωμα στα ΤΟΠ της δεκαετίας του ‘80.

Η αγαπημένη εκπομπή έκανε αίσθηση στο τηλεοπτικό κοινό που της έδωσε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με 21,5% και 6 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Το ξεχωριστό αφιέρωμα του Αντώνη Κανάκη και των Γιάννη Σερβετά και Χρήστου Κιούση, παρακολούθησαν περίπου 1.750.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1΄.

Το αφιέρωμα στη δεκαετία του ’80 θα συνεχιστεί και την επόμενη Παρασκευή.

Ας θυμηθούμε το TOP 3 στις κατηγορίες ΓΕΓΟΝΟΤΑ και GADGET που προβλήθηκαν στη χθεσινή εκπομπή:

ΤΟP ΓΕΓΟΝΟΤΑ

3. 08/12/1980: Δολοφονείται ο Τζον Λένον.

2. 26/04/1986: Έκρηξη του πυρηνικού αντιδραστήρα στο Τσέρνομπιλ.

1. 1989. Πτώση του Τείχους του Βερολίνου.

ΤΟP GADGET

3. Βιντεοκάμερα

2. VHS PLAYER

1. WALKMAN

Ειδήσεις σήμερα:

“Ήλιος”: ανατροπές στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Ο Ερντογάν απέλυσε και τον επικεφαλής της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας

Σκύλοι μυρίζουν.. τον κορονοϊό σε συναυλίες!