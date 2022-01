Πολιτική

Βουλή - Πρόταση μομφής: H “μάχη” συνεχίζεται

Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.



Συνεχίζεται για 2η ημέρα στη Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που υπέβαλε την Πέμπτη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, με το σκεπτικό ότι «μέσα σε μια συγκυρία διαδοχικών κρίσεων (πανδημία, ακρίβεια, διαχείριση κακοκαιρίας) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του αποδεικνύονται αναποτελεσματικοί και επικίνδυνοι για τη χώρα».

Πλην των υπουργών- έχουν γραφτεί να μιλήσουν 220 βουλευτές: 108 από τη ΝΔ, 70 από τον ΣΥΡΙΖΑ, 17 από το Κίνημα Αλλαγής, 12 από το ΚΚΕ, 5 από την Ελληνική Λύση, 6 από το ΜέΡΑ25 και οι 3 ανεξάρτητοι.

Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τις 8:00 το βράδυ της Κυριακής, με ονομαστική ψηφοφορία. Για να γίνει δεκτή η πρόταση δυσπιστίας πρέπει να εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, ενώ δεν μπορεί να υποβληθεί νέα πρόταση πριν περάσει εξάμηνο.

«Πυρά» Χαρακόπουλου στον Τσίπρα

"Όπως φαίνεται, ο κ. Τσίπρας, αφού επιδόθηκε στη μίμηση του Ανδρέα Παπανδρέου, τώρα, μάλλον σε απόγνωση, αποφάσισε να μιμηθεί και τον Γεώργιο Παπανδρέου", ανέφερε, κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στη Βουλή, ο βουλευτής της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος και πρόσθεσε: "Η πολιτική όμως δεν γίνεται με απομιμήσεις. Καθένας αποδεικνύει στην πράξη αυτό που είναι. Ο κ. Τσίπρας και το κόμμα του το απέδειξαν επί τεσσερισήμισι χρόνια. Είχαν την ευκαιρία να κυβερνήσουν με τις κούφιες υποσχέσεις που αφειδώς έδωσαν και τις φρούδες ελπίδες που καλλιέργησαν. Οι ευκαιρίες τους όμως κατασπαταλήθηκαν. Ο βίος και η πολιτεία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κρίθηκαν το 2019 σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις". Οι πολίτες, συνέχισε ο βουλευτής της ΝΔ, ζήτησαν μια διαφορετική διακυβέρνηση, μια νέα αρχή, ένα νέο καινούργιο όραμα. Ζήτησαν μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, στην εκπαίδευση, στη δικαιοσύνη. Ζήτησαν σταθερότητα, θέσεις εργασίας και προοπτική. Και ζήτησαν από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη να γίνουν όλα αυτά πράξη.

"Αναμφίβολα η ταλαιπωρία που υπέστησαν ήταν οδυνηρή, ευτυχώς, χωρίς θύματα. Βεβαίως υπάρχουν ευθύνες σε πολλά επίπεδα συντονισμού και έγκαιρων αποφάσεων. Δυστυχώς απέχουμε πολύ από τον μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων που θα επιθυμούσαμε. Χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά προκειμένου ο κρατικός μηχανισμός να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε κάθε πρόκληση", ανέφερε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος και πρόσθεσε: "Το να ζητά, όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ να φύγει η κυβέρνηση λόγω των επιδόσεών της στην πρόσφατη χιονόπτωση για να έρθει αυτός στην εξουσία που θα τα κάνει όλα στην εντέλεια, με συγχωρείτε, αλλά συνιστά θράσος, γιατί ακόμη είναι νωπές οι οδυνηρές μνήμες από τη Μάνδρα ή την τραγωδία στο Μάτι όταν, αντί συγγνώμης παρακολουθήσαμε όλοι ένα θλιβερό θέατρο με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον κ. Τσίπρα". "Η Ελλάδα χρειάζεται κάτι καλύτερο και αυτό θα έρθει με σχέδιο, με εργασία, με μεταρρυθμίσεις. Ήδη σε πολλούς τομείς καταγράφονται αδιαμφισβήτητες επιτυχίες: Στην άμυνα, στη διπλωματία, στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα και δημιουργικό όραμα, όχι τυχοδιωκτισμούς και αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος", είπε ο βουλευτής της ΝΔ.

Αυγέρη: Κάθε μέρα χάνουμε ένα «Μάτι» και δεν χύνετε ένα δάκρυ

"Με την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καλούμε το Σώμα να άρει την εμπιστοσύνη του προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ώστε η χώρα να οδηγηθεί το συντομότερο σε εκλογές. Και αυτό γιατί η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας είναι αυτή που προ πολλού ήρε την εμπιστοσύνη της στο παρασιτικό σύστημα Μητσοτάκη που μόνο δεινά και δυστυχία επιφυλάσσει στους πολλούς, προς όφελος των λίγων και της διαπλοκής", ανέφερε κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη."Αναρωτιέστε γιατί ο κόσμος δεν αντέχει άλλο και θέλει να φύγετε; Μα για να απεγκλωβιστεί από αυτή την εγκληματική πολιτική, όπως την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας Κάθε μέρα χάνονται δεκάδες και εκατοντάδες άνθρωποι. Κάθε μέρα χάνουμε, χάνεται ένα Μάτι. Κι έχετε το θράσος να μιλάτε; Και χθες είχαμε πάνω από 100 απώλειες. 23.200 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι σήμερα τη ζωή τους, αλλά ούτε δακρύζει το μάτι σας, ούτε ιδρώνει το αυτί σας", ανέφερε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Κεγκέρογλου: Αντί για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, γίνονται διευθετήσεις

«Το 2019 οι πολίτες απογοητευμένοι από τον ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν εντολή στον κ. Μητσοτάκη για πράγματα που θα έφερναν σε καλύτερη κατάσταση την Ελλάδα και τους Έλληνες. Αντί όμως να αξιοποιηθούν με μια ολοκληρωμένη στρατηγική οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, οι άνθρωποι της, οι ευρωπαϊκοί πόροι αναλώνονται με αδιαφάνεια και χωρίς σχέδιο. Με λίστες κονδυλίων και έργων υπό τον τίτλο Ελλάδα 2.0», ανέφερε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης Κεγκέρογλου, κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας και πρόσθεσε: «Διατέθηκαν 44 δισ. για την πανδημία, χωρίς δικαιοσύνη, προτεραιότητες και στόχους και γι΄αυτό δεν έπιασαν τον ανάλογο τόπο. Αντί για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, γίνονται διευθετήσεις. Έτσι χάνονται πόροι ευκαιρίες για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Σήμερα 30 μήνες μετά τη διακυβέρνηση της ΝΔ, την εγκαλούμε για τα απογοητευτικά στοιχεία στους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες. Τα ελλείμματα αυξάνονται, το δημόσιο χρέος, το ιδιωτικό χρέος, οι υποχρεώσεις του δημοσίου προς τους πολίτες. Τα εισοδήματα μειώνονται, η φτώχεια αυξάνεται και διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες. Τα μερίδια της αγοράς συγκεντρώνονται σε όλο και λιγότερα χέρια, οι μικρομεσαίοι συρρικνώνονται και εντείνεται η αδικία στη φορολόγηση».

Μαρίνος: Διαχρονικές οι ευθύνες ΝΔ. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις ελλείψεις

"Τα τραγικά γεγονότα που έζησε ο λαός στην Αττική, στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές, από μια αναμενόμενη κακοκαιρία, καθίζουν στο σκαμνί του κατηγορούμενου την κυβέρνηση της ΝΔ και την αντιλαϊκή της πολιτική, αλλά και την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων που έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τα χάλια, τις ελλείψεις και την υποβάθμιση των αναγκαίων κρατικών υποδομών", ανέφερε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Γιώργος Μαρίνος, κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στη Βουλή.

"Το αστικό κράτος που κρύβεται πίσω από το όνομα ‘επιτελικό', είναι ταξικό, αντιλαϊκό εργαλείο. Αφήνει αθωράκιστο το λαό γιατί υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, υλοποιεί τη στρατηγική της ΕΕ που αντιμετωπίζει τις λαϊκές ανάγκες ως κόστος. Αυτό μαρτυράει η πείρα της Εύβοιας που κατακάηκε το καλοκαίρι, πλημμύρισε στη συνέχεια, αποκλείστηκε και πάγωσε με το χιόνι, με το κλείσιμο των δρόμων και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης. Οι πληγέντες της Β. Εύβοιας δεν έχουν πάρει ούτε αυτές τις χαμηλές αποζημιώσεις, για προηγούμενες καταστροφές και η κυβέρνηση διαφημίσει την αποκαλούμενη ανασυγκρότηση που πριμοδοτεί με δισεκατομμύρια ευρώ το μεγάλο κεφάλαιο", είπε ο Γιώργος Μαρίνος που κατήγγειλε τη συνεχή υποβάθμιση των υποδομών, τον εργασιακό μεσαίωνα με τον οποίο βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι, με το σχεδιασμό για το ξεπούλημα επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεων, όπως η ΛΑΡΚΟ. "Ο δικομματικός καυγάς δεν μπορεί να κρύψει τις διαχρονικές ευθύνες της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, τη στρατηγική τους σύμπλευση. Υπέγραψαν μαζί τα μνημόνια που έπληξαν το λαό. Υπερψήφισαν το ταμείο ανάκαμψης και τον πακτωλό δισεκατομμυρίων στα μονοπώλια της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας. Παραχώρησαν τους οδικούς άξονες και άλλες υποδομές στους οικονομικούς ομίλους", σημείωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ.

Λογιάδης: Αυτή η πρόταση μομφής θα αφορά και τα τρία μνημονιακά κόμματα

«Το ΜέΡΑ25, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, είχε πει ότι τότε έπρεπε να έχει γίνει αυτή η πρόταση μομφής ώστε να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για τις μνημονιακές πολιτικές που μας έφεραν εδώ σήμερα. Εμείς, ως ΜέΡΑ25, θα υπερψηφίσουμε την πρόταση δυσπιστίας αλλά αυτή η πρόταση μομφής θα αφορά και τα τρία μνημονιακά κόμματα, τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στην ολομέλεια της Βουλής, ο βουλευτής του ΜέΡΑ25 Γιώργος Λογιάδης. «Θέλουμε να φύγει η κυβέρνηση που συνεχίζει τον ίδιο ακριβώς δρόμο που ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ, μετά η ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, κατόπιν ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα πάλι η ΝΔ πλέον μόνη της. Το δρόμο των μνημονίων, της καταστροφής, της εκχώρησης της εθνικής μας κυριαρχίας», είπε ο βουλευτής του ΜέΡΑ25 και πρόσθεσε: «Την ιδιωτική του περιουσία μπορεί ο καθένας να την κάνει ό,τι θέλει. Τη δημόσια περιουσία δεν έχει κανείς δικαίωμα να την εκχωρεί. Μετά τις εκλογές δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν που δεν είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε ρήξη με τα μνημόνια, με την τρόικα, με την αυτοκαταστροφή της Ελλάδας και της Ευρώπης. Εμείς αντιπροσωπεύουμε το 62% του ελληνικού λαού που τότε είπε όχι στα μνημόνια».

