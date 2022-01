Life

Πάνος Νάτσης: Νεκρός σε τροχαίο

Ο ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 “Γυναίκα χωρίς όνομα”

Νεκρός σε τροχαίο ο Πάνος Νάτσης. Ο ηθοποιός έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα που είχε με την μηχανή του το Σάββατο 29 Ιανουαρίου.

Είχε βγει να διασκεδάσει το βράδυ και έφυγε από την ζωή τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, λίγο πριν από τις 6:30, στη συμβολή των οδών Δεληγιώργη και Κεραμεικού, η μηχανή που οδηγούσε ο 31χρονος συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες, έως τώρα, συνθήκες με φορτηγό. Ο ηθοποιός διακομίστηκε στο νοσοκομείο "Ερυθρός Σταυρός", όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί η Τροχαία Αθηνών.

Νωρίτερα, βρισκόταν στο σπίτι της ηθοποιού Αλεξάνδρας Ταβουλάρη, η οποία γιόρταζε τα γενέθλια της, μετά το τέλος της παράστασης.

Ο Πάνος Νάτσης είχε αποφοιτήσει από τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης. Το 2015 συμμετείχε στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Εθνική Ελλάδος» αλλά και στο επεισόδιο «Κόκκινο» της «10ης Εντολής».

Στην συνέχεια έλαβε μέρος στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 “Γυναίκα χωρίς όνομα” ενώ επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, Σέρρες.

