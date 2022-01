Κοινωνία

Καιρός: Καταιγίδες την Κυριακή - Πού θα χιονίσει

Βροχές, τοπικές καταιγίδες, χιόνια και παγετός αναμένοντια αύριο. Πότε αναμένεται βελτίωση.

Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου προβλέπονται αρχικά νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς επίσης πρόσκαιρα σε Ανατολική Πελοπόννησο, Κεντρική και Ανατολική Στερεά, ενώ χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Παγετός θα εκδηλωθεί τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί από -4 έως 9 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -9 έως 5 βαθμούς), -1 έως 12 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 1 έως 11 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από -2 έως 10 βαθμούς), 9 έως 15 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 4 έως 13 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο γενικά από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 Μποφόρ και τοπικά ισχυρά 6 Μποφόρ και στο Νοτιοδυτικό Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 Μποφόρ και τις πρωινές ώρες στη θάλασσα των Κυθήρων θυελλώδεις 8 Μποφόρ με εξασθένηση, με εξαίρεση το Νοτιοανατολικό Αιγαίο όπου θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 Μποφόρ, με εξασθένηση. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 Μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Νεφώσεις αυξημένες τις πρωινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα νότια και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά αναμένονται στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 Μποφόρ και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά πρόσκαιρα ισχυροί 6 Μποφόρ, με σημαντική εξασθένηση στη συνέχεια.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, χαμηλές θερμοκρασίες και κατά τόπους παγετός τις βραδινές και πρωινές ώρες αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι 3-5 Μποφόρ.

