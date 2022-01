Κοινωνία

Κάτω Αχαϊα - Τροχαίο: Νεκρή 15χρονη, τραυματίστηκε η μητέρα της (εικόνες)

Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία "γράφτηκε" στην άσφαλτο, με θύμα μία 15χρονη. Πώς συνέβη το τροχαίο. Εικόνες - σοκ από το σημείο του δυστυχήματος.

Μία ανείπτωση οικογενειακή τραγωδία "γράφτηκε" στην άσφαλτο. Μία έφηβη έχασε τη ζωή της και η μητέρα της τραυματίστηκε σε σοκαριστικό τροχαίο στην Πατρών – Πύργου.

Νεκρή είναι σύμφωνα με πληροφορίες, η 15χρονη όταν το Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε με τη μητέρα της συγκρούστηκε με νταλίκα, στην Πατρών – Πύργου, στα φανάρια της Κάτω Αχαΐας.

Μητέρα και κόρη επέστρεφαν στο σπίτι τους στην Καρυά Πετροχωρίου Δυτικής Αχαΐας. Η 15χρονη είχε μία αδελφή και έναν αδελφό, και ήταν τρίδυμοι!

