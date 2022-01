Κοινωνία

Κακοκαιρία - Πολιτική Προστασία: Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία για τη νέα κακοκαιρία και τα προβλήματα από την Ελπίδα. Έκτακτα μέτρα στην Πελοπόννησο. Οι συστάσεις προς τους πολίτες.

Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο «Μορέας» στο τμήμα από Κόρινθο ως Καλαμάτα και συστάσεις προς τους πολίτες, των οποίων οι περιοχές επλήγησαν από την κακοκαιρία «Ελπίδα», και ειδικά της Αττικής, να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις, αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη με αφορμή την επιδείνωση του καιρού από χθες το βράδυ μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής.

Όσον αφορά την απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο ΜΟΡΕΑΣ, έπειτα και από σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ σημειώνεται ότι από σήμερα στις 13:00 μέχρι και αύριο στις 08:00 απαγορεύεται η διέλευση των βαρέων οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο «ΜΟΡΕΑΣ» στο τμήμα από Κόρινθο έως Καλαμάτα, ενώ τα υπόλοιπα οχήματα οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και σκοπός της ήταν ήταν η τελική αξιολόγηση του κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων σε όλη τη χώρα και ιδίως στις περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία «Ελπίδα», συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, σε συνεργασία με επιστημονικούς συνεργάτες του υπουργείου - υδρολόγους και σε συνέχεια εσωτερικών συσκέψεων που έλαβαν χώρα τις προηγούμενες ημέρες.

Ειδικά για την Αττική, αλλά και όλες τις περιοχές όπου τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκαν ισχυρές χιονοπτώσεις και παραμένουν σημαντικές συγκεντρώσεις χιονιού, το υπουργείο καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των φαινομένων.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η πλήρης ετοιμότητα όλων των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΓΕΕΘΑ στις περιοχές όπου αναμένονται καιρικά φαινόμενα, για την άμεση και συντονισμένη επέμβασή τους όπου απαιτηθεί.

Ακόμη, σημειώνεται ότι κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με επιστολή του προς όλες τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, έχει επιστήσει την προσοχή στην ανάγκη επιτάχυνσης του αποχιονισμού και λήψης προληπτικών μέτρων καθαρισμού φρεατίων και απομάκρυνσης πεσμένων κλαδιών και δέντρων για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Η σύσκεψη διεξήχθη παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρη Οικονόμου, του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, του περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη, καθώς και του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου.

Μετείχαν, επίσης, ο διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θεόδωρος Κολυδάς, ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Ιωάννης Πετρούτσος, καθώς και ο κλαδάρχης Επιχειρήσεων ΓΕΕΘΑ, υποστράτηγος Ιωάννης Τσιόπουλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάνος Νάτσης: Νεκρός σε τροχαίο

Κάτω Αχαϊα - Τροχαίο: Νεκρή 15χρονη, τραυματίστηκε η μητέρα της (εικόνες)

Καιρός: Καταιγίδες την Κυριακή - Πού θα χιονίσει