ΑΕΚ: Με κορονοϊό ο Δέδας

Λίγες ώρες πριν την αποψινή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό ο προπονητής της ΑΕΚ βρέθηκε θετικός. Η ανακοίνωση της Ένωσης.

Λίγες ώρες πριν την αποψινή (29/1, 20:00) αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο κλειστό των Άνω Λιοσίων για τη 14η αγωνιστική της Basket League, η ΚΑΕ ΑΕΚ γνωστοποίησε ότι ο προπονητής της ομάδας, Στέφανος Δέδας, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο τεχνικός του «Δικεφάλου» δεν παρουσιάζει συμπτώματα.

Η ανακοίνωση της Ένωσης έχει ως εξής:

«Ακόμη ένα πλήγμα για την πολύπαθη «Βασίλισσα» της εφετινής αγωνιστικής περιόδου.

Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης ενημερώνουμε, ότι σε τακτικό έλεγχο ανίχνευσης για COVID-19, ο Κόουτς Στέφανος Δέδας, διεγνώσθη θετικός.

Ο προπονητής της Ομάδας μας δεν παρουσιάζει συμπτώματα.

Η κατάστασή του παρακολουθείται από τους ειδικούς και το ιατρικό επιτελείο μας.

Ακολουθούνται όλα τα προβλεπόμενα από το Υγειονομικό Πρωτόκολλο ΕΟΔΥ (ΓΓΑ/ΕΣΑΚΕ).

Οι αθλητές και τα στελέχη της ΑΕΚ BC εύχονται στον ασθενούντα Κόουτς ταχεία ανάρρωση».

