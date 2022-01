Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων το προηγούμενο 24ώρο, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το Σάββατο 19584 νέα κρούσματα , εκ των οποίων 60 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 7095 νέα κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη 1829.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά)

Αργολίδα

Άρτα

Αχαϊα

Βοιωτία

Δράμα

Έβρος

Εύβοια

Ηλεία

Ημαθία

Ηράκλειο

Ιωάννινα

Καβάλα

Καρδίτσα

Κέρκυρα

Κιλκίς

Κοζάνη

Κορινθία

Λάρισα

Λασίθι

Λέσβος

Μαγνησία

Μεσσηνία

Πέλλα

Πιερία

Πρέβεζα

Ρέθυμνο

Ροδόπη

Ρόδος

Σάμος

Σέρρες

Τρίκαλα

Φθιώτιδα

Χαλκιδική

Χανιά

Χίος





Tα κρούσματα ανά περιφέρεια

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

