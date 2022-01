Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης: Μεγάλο διπλό στη Λεωφόρο για τους Αρκάδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αστέρας Τρίπολης έκανε το... μπαμ στη Λεωφόρο και, όχι μόνο συνέχισε το εντυπωσιακό αήττητο σερί του επί του Παναθηναϊκού, αλλά πήρε και το «διπλό»!

Ο Αστέρας Τρίπολης έκανε το... μπαμ στη Λεωφόρο και, όχι μόνο συνέχισε το εντυπωσιακό αήττητο σερί του επί του Παναθηναϊκού (3 νίκες, 4 ισοπαλίες), αλλά πήρε και το «διπλό» με 1-0 στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής (πρώτη νίκη της Ιστορίας του στην έδρα των «πράσινων»), χάρις σε εύστοχο πέναλτι του Μπαράλες στο 84’. Τέταρτο σερί «τρίποντο» για την ομάδα της Αρκαδίας μέσα στο 2022, που ανέβηκε πλέον στην 5η θέση και είναι στο -1 από τους «πράσινους», έχοντας πλεονέκτημα και σε περίπτωση ισοβαθμίας (δύο νίκες). Δεύτερη εντός έδρας ήττα για τον Παναθηναϊκό, που δεν έπιασε τα στάνταρντς του τελευταίου διμήνου.

Ο Αστέρας είχε την πρώτη τελική στον αγώνα στο 10ο λεπτό, με τον Σονί να παίρνει την μπάλα από τα δεξιά, να αποφεύγει δύο αντιπάλους και να σουτάρει έξω απ’ την περιοχή, δοκιμάζοντας την ετοιμότητα του Μπρινιόλι, ο οποίος μπλόκαρε σταθερά στη γωνία του.

Στο 13’ ο Καρλίτος «δοκίμασε» το πόδι του εκτός περιοχής, αλλά ο Τσιφτσής μπλόκαρε σταθερά, ενώ στο 18’ από εξαιρετικό γύρισμα του Παλάσιος, ο Τσιφτσής έδιωξε την μπάλα την τελευταία στιγμή πριν καταλήξει στον Αϊτόρ που ήταν έτοιμος να σκοράρει.

Στο 23’ ξανά ο Παλάσιος πήρε την μπάλα πολύ μακριά απ’ την περιοχή κι έκανε κατά μέτωπο επίθεση, όμως το σουτ που επιχείρησε κόντραρε στο αριστερό πόδι του Χριστόπουλου και πέρασε ελάχιστα έξω από τα δοκάρια του Τσιφτσή.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει τον Αστέρα και στο 38’ από εξαιρετική πάσα του Καρλίτος στο χώρο προς τον Αϊτόρ, ο Ισπανός εξτρέμ προχώρησε και πλάσαρε, αλλά η μπάλα ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι της αρκαδικής ομάδας.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Καπίγια έπιασε ένα εξαιρετικό σουτ έξω απ’ την περιοχή, όμως ο Μπρινιόλι έδειξε ξανά τα αντανακλαστικά του, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Αλεξανδρόπουλος πρόλαβε την έξοδο του Τσιφτσή, αλλά οι αμυντικοί του Αστέρα πρόλαβαν να διώξουν την μπάλα.

Ο Αστέρας απείλησε πρώτος και το δεύτερο ημίχρονο και στο 53’ έφτασε κοντά στο γκολ, όταν από εκτέλεση φάουλ του Κρεσπί, η μπάλα πέρασε απ’ όλους κι έφυγε λίγο άουτ, με τους Χριστόπουλο και Ατιένθα να μην προλαβαίνουν να βάλουν το πόδι τους.

Ο Παναθηναϊκός έμοιαζε μπλοκαρισμένος στο μεγαλύτερο μέρος του δευτέρου ημιχρόνου, αδυνατώντας να δημιουργήσει ευκαιρίες μπροστά από την εστία του Τσιφτσή. Η αποβολή του Μουνάφο στο 74’ έδωσε την ευκαιρία στους «πράσινους» να αυξήσουν την πίεσή του, χάνοντας μία καλή στιγμή με τον Σάντσες στο 80’ (σουτ άουτ).

Στο 82’ ο Σιδηρόπουλος έπειτα από υπόδειξη και του VAR έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Σάντσες στον Ριέρα και ο Μπαράλες από τα έντεκα μέτρα ευστόχησε στο 84’, στέλνοντας την μπάλα στο κέντρο της εστίας του Μπρινιόλι κι έκανε το 1-0 για τον Αστέρα.

Στο 87’ από σέντρα του Χουάνκαρ, ο Σάντσες με κεφαλιά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 90’ ακυρώθηκε με υπόδειξη του VAR το γκολ του Αϊτόρ, ως οφσάιντ.

Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Χουάνκαρ, Σένκεφελντ, Ρούμπεν – Σονί, Μουνάφο

Αποβολές: 74’ Μουνάφο (2η κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας (46’ Σάντσες), Σένκεφελντ, Βέλεθ, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Αλεξανδρόπουλος (65’ Βιτάλ), Μαουρίσιο (87’ Λούντκβιστ), Αϊτόρ, Παλάσιος (76’ Ιωαννίδης), Καρλίτος.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Καρμόνα, Ατιένθα, Χριστόπουλος, Τασουλής (73’ Άλβαρες), Βαλιέντε, Μουνάφο, Κρεσπί, Καπίγια (66’ Ριέρα), Λέο Τιλίκα (89’ Ιγκλέσιας), Σονί (73’ Μπαράλες).

Ειδήσεις σήμερα:

Πάνος Νάτσης: Νεκρός σε τροχαίο

ΑΕΚ: Με κορονοϊό ο Δέδας

Πώς θα επαναλειτουργήσουν δικαστήρια και εισαγγελίες