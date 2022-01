Αθλητικά

Λαμία: Με ανατροπή τον ΟΦΗ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σημαντική εντός έδρας νίκη της Λαμίας κόντρα στον ΟΦΗ.

Μετά από ένα συναρπαστικό ματς η Λαμία κατάφερε να πάρει σημαντική εντός έδρας νίκη απέναντι στον ΟΦΗ με 2-1. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν Γιώργος Μανούσος, που πέρασε αλλαγή στο 63΄ και με δύο δικά του τέρματα, στο 83΄ και στο 87΄, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Οι Κρήτες είχαν προηγηθεί στο 33΄ με τον Κοσμά Τσιλιανίδη.

Το πρώτο εικοσάλεπτο ήταν αναγνωριστικό και για τις δύο ομάδες, που έδειχναν ιδιαίτερη προσοχή στην άμυνα χωρίς να ρισκάρουν. Η πρώτη καλή ευκαιρία του αγώνα ήρθε στο 27΄ από τους φιλοξενούμενους, όταν ο Τοράλ έβγαλε τη σέντρα στην πλάτη της άμυνας, αλλά το σουτ του Λάμπρου πέρασε ελάχιστα πάνω από την εστία της Λαμίας.

Ο ΟΦΗ έδειξε τις προθέσεις του και έξι λεπτά αργότερα (33΄) κατάφερε να πάρει «κεφάλι» στο σκορ όταν, μετά από ωραία συνεργασία και σουτ του Γκαγέγκος, η μπάλα κόντραρε στον Μπεχεράνο και ο Κοσμάς Τσιλιανίδης την έστειλε στα δίχτυα. Αρχικά ο διαιτητής Τσακαλίδης ακύρωσε το γκολ για επιθετικό φάουλ του σκόρερ στον Μαρτίνεθ, αλλά στη συνέχεια είδε την φάση στο μόνιτορ και αποφάσισε να αλλάξει την απόφασή του. Μάλιστα αυτό ήταν το πρώτο τέρμα του Έλληνα επιθετικού μετά από δύο χρόνια (18/1/2020).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Κρήτες συνέχισαν να πιέζουν και στο 47΄ η κεφαλιά του Τοράλ μετά από σέντρα του Γκαγέγκος πέρασε ελάχιστα έξω από την εστία του Σαράνοφ. Τρια λεπτά αργότερα (50΄) ήταν η σειρά της Λαμίας να χάσει μεγάλη ευκαιρία, όταν το σουτ του Μαρτίνεθ από το ύψος της μεγάλης περιοχής πέρασε ελάχιστα άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν καλύτερη κυκλοφορία μπάλας και στο 61΄ έχασαν την ευκαιρία του αγώνα όταν, μετά από φοβερή κάθετη πάσα του Τσιλιανίδη στον Ντουρμισάι, ο τελευταίος μόνος απέναντι στον Σαράνοφ δεν κατάφερε να στείλει στην μπάλα στα δίχτυα.

Μεγάλη ανατροπή σημειώθηκε στο δίλεπτο 82΄-83΄ καθώς στο 82΄ ο Λάμπρου εκτέλεσε φάουλ, ο Τοράλ έπιασε την κεφαλιά, ο Σαράνοφ απέκρουσε και ο Καμάου κατάφερε να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο διαιτητής ακύρωσε το τέρμα καθώς ο σκόρερ ήταν οφσάιντ. Στη συνέχεια (83΄) η Λαμία κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Μανούσο, που εκμεταλλεύτηκε το γύρισμα του Αραμπούλι για να «γράψει» το 1-1.

Η αλλαγή του Μανούσου αποδείχθηκε καθοριστική για τους γηπεδούχους, αφού στο 87΄ μετά από λάθος του Καμάου, ο Ελληνας επιθετικός έγινε κάτοχος της μπάλας στο ύψος της περιοχής και με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στον αγώνα έδωσε προβάδισμα στη Λαμία με 2-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Κίτρινες: Μπεχαράνο, Προβυδάκης - Τοράλ, Σελίμοβιτς, Γκαγέγκος

Οι συνθέσεις:

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Σαράνοφ, Μαζουλουξής, Αντέτζο, Προβυδάκης, Μαρτίνεθ (78΄ Σαραμαντάς), Μπεχαράνο (46΄ Τζανδάρης), Νούνιες, Μπανγκουρά, Ρόμανιτς (63΄ Αραμπούλι), Τσούκαλος (63΄ Μανούσος), Καραμάνος (72΄ Μανουσάκης).

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Βάτερμαν, Πασαλίδης, Σελίμοβιτς, Μαρινάκης, Γκαγέγκος, Τοράλ (90΄ Φελίπε), Ντε Γκούζμαν, Μπαλογιάννης, Τσιλιανίδης (74΄ Φαν Ντάινεν), Λάμπρου, Ντουρμισάι (74΄ Καμάου).

Ειδήσεις σήμερα:

Πάνος Νάτσης: Νεκρός σε τροχαίο

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ γίνεται Δίας (εικόνες)

Πώς θα επαναλειτουργήσουν δικαστήρια και εισαγγελίες