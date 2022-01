Παράξενα

Φάλαινα - Άλιμος: Επέστρεψε... σπίτι της μετά την θεραπευτική αγωγή

Καλά νέα για την νεαρή φάλαινα. Βγήκε μόνη της στην ανοιχτή θάλασσα.

Στην ανοικτή θάλασσα απομακρύνθηκε από μόνη της η φάλαινα του είδους "ΖΙΦΙΟΣ" που εθεάθη το πρωί εκ νέου σε βραχώδη ακτή της παραλίας Σελίνια Σαλαμίνας, ενώ χθες το πρωί είχε εγκλωβιστεί και στα ρηχά παραλίας του Αλίμου.

Όπως αναφέρει η ομάδα Διάσωσης του ΑΡΙΩΝ στο διαδίκτυο "μετά τη χορήγηση της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής ο "ZΙΦΙΟΣ" έδειξε σημεία έντονης βελτίωσης".

Αναφέρει επίσης ότι ενώ είχε προγραμματιστεί να γίνει ακτινολογικός έλεγχος στο ρύγχος, το ζώο απομακρύνθηκε από μόνο του πλέοντας προς τα ανοιχτά.

Οι κτηνίατροι βιολόγοι και εθελοντές δύτες παραμένουν στην περιοχή μέχρι νεοτέρας ενώ έχουν ενημερωθεί και τα πλησιέστερα λιμεναρχεία σε περίπτωση που ο "ΖΙΦΙΟΣ" επαναπροσαράξει σε άλλη περιοχή.

