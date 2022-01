Αθλητικά

Ιωνικός - Ατρόμητος: Νίκη “χρυσάφι” για τους Νικαιώτες στο “ντέρμπι της ουράς”

Ο Ιωνικός άντεξε και "πέταξε" προς την παραμονή. Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση οι Περιστεριώτες.

Νίκη «χρυσάφι» στην προσπάθειά του να αποφύγει τις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, πήρε ο Ιωνικός, επικρατώντας στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστική με 2-1 του Ατρόμητου στη Νεάπολη στο «ντέρμπι της ουράς».

Πρώτο «τρίποντο» μετά από περίπου δύο μήνες και 5 σερί ήττες για τους Νικαιώτες, που πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων με τους Κάνιας και Λένις, παραμένουν «κολλημένοι» στην 13η θέση (που οδηγεί στο μπαράζ) οι Περιστεριώτες, που μείωσαν με τον Σάλομον αλλά δεν βρήκαν δεύτερη... απάντηση.

Ο Ατρόμητος μπήκε λίγο πιο δυνατά στον αγώνα και είχε την πρώτη τελική στο 5ο λεπτό με τον Κουλούρη, το σουτ του οποίου μπλόκαρε σταθερά ο Χουτεσιώτης. Στο 19’ ο Ιωνικός έφτασε κοντά στο γκολ, όταν από κόρνερ του Άοσμαν, ο Καμπράλ πήρε την πρώτη κεφαλιά, αλλά ο Μάντζης από κοντά έστειλε την μπάλα ψηλά.

Στο 32’ ο Ιωνικός -που άρχισε να ανεβάζει «στροφές» μετά το 20’- πήρε προβάδισμα στο σκορ με τον Κάνιας. Ο Μάντζης έκανε γύρισμα μέσα στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να βρει Ντάλσιο και Λένις, οι αμυντικοί του Ατρόμητου έδιωξαν κι ο Ισπανός μέσος της νικαιώτικης ομάδας με ένα εκπληκτικό φαλτσαριστό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0.

Επτά λεπτά αργότερα (39΄) οι Νικαιώτες βρήκαν και δεύτερο γκολ. Από φάουλ του Άοσμαν και πρώτη κεφαλιά του Μύγα, ο Σάλομον στην προσπάθειά του να διώξει έστειλε την μπάλα προς την εστία του Ατρόμητου. Ο Γιαννιώτης απέκρουσε ενστικτωδώς, αλλά ο Λένις καιροφυλαχτούσε κι έκανε το 2-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι αλλαγές του Κόουλμαν άλλαξαν τον Ατρόμητο και μαζί την εικόνα του αγώνα. Στο 47’ από σέντρα του Καστεγιάνο, ο Ροτάριου έκανε το σουτ, με την μπάλα να καταλήγει λίγο άουτ. Στο 50’ ο Χαρίσης «δοκίμασε» το πόδι του εκτός περιοχής, αλλά ο Χουτεσιώτης έδιωξε σε κόρνερ, όμως ο Ατρόμητος επέμεινε και κατάφερε να μειώσει στο 62’. Μετά από απομάκρυνση της άμυνας, ο Σάλομον σούταρε από το όριο της περιοχής, η μπάλα κόντραρε στον Τσιγκρίνσκι και κατέληξε στη γωνία του Χουτεσιώτη, μειώνοντας το σκορ σε 2-1 για τον Ατρόμητο.

Δύο λεπτά αργότερα (64’) ο γκολκίπερ του Ιωνικού έκανε καταπληκτική επέμβαση σε κοντινό πλασέ του Κουλούρη, ενώ στο 65’ το σουτ του Μπεντινέλι πέρασε άουτ.

Στα λεπτά που απέμειναν ο Ιωνικός προσαρμόστηκε καλύτερα στις συνθήκες του αγώνα και στο σχήμα του Ατρόμητου, «έδεσε» την άμυνά του με την παρουσία τρίτου στόπερ (Βαφέας) και είχε την τύχη με το μέρος του στην «εκτέλεση» του Ναμπί στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων που χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, πανηγυρίζοντας το πρώτο του «τρίποντο» μετά το 3-2 επί του ΠΑΟΚ στις 5 Δεκεμβρίου 2021.

Διαιτητής: Νίκολα Νταμπάνοβιτς (Μαυροβούνιο)

Κίτρινες: Κάνιας, Βαλεριάνος, Κιάκος – Μπεντινέλι, Κουλούρης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύγας, Τσιγκρίνσκι, Σάντσεζ, Βαλεριάνος, Κάνιας, Ντάλσιο, Καμπράλ (86’ Πογκοσιάν), Άοσμαν (76’ Κιάκος), Λένις (88’ Βαφέας), Μάντζης (76’ Μάναλης).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Κιβρακίδης, Γκαλβάο, Στρουγγής (46’ Χατζηισαΐας), Καστεγιάνο, Ντένιτς (46’ Ναμπί), Χαρίσης (85’ Έρλινγκμαρκ), Σάλομον, Ροταρίου (75’ Νταβιώτης), Μπεντινέλι (89’ Μ. Τζαβίδας), Κουλούρης.

