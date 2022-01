Αθλητικά

Κολοσσός: Επικράτησε της Λάρισας

Πρώτη νίκη του Κολοσσού, μετά τις διαδοχικές ήττες του, με τους Ροδίτες να επιστρέφουν στην τετράδα.

Παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ στην τέταρτη περίοδο ο Κολοσσός επικράτησε της Λάρισας στη Ρόδο με 93-75 σε αναμέτρηση για την 14η αγωνιστική της Basket League. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη για τους γηπεδούχους μετά από δύο διαδοχικές ήττες (ΠΑΟΚ/Ολυμπιακό) που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 8-5 και επέστρεψαν στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος. Αντίθετα οι Θεσσαλοί γνώρισαν την ήττα μετά από σερί τριών νικών και έπεσαν στο 4-8.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μαργαρίτης με 23 πόντους με τον Φλόιντ να προσθέτει 22, ενώ για τη Λάρισα ο Μούντι είχε 17 πόντους και ο Χάντσον 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-16, 43-38, 65-66, 93-75

Ο Κολοσσός ξεκίνησε την αναμέτρηση με ρυθμό στην επίθεση και κατάφερε να προηγηθεί με πέντε πόντους στο τέλος της πρώτης περιόδου (21-16).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι βελτιώθηκαν και κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο 13΄ με 24-23, χάρις σε επιμέρους σκορ 8-2. Οι γηπεδούχοι πάντως ήταν πιο συγκεντρωμένοι και έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 43-38.

Η Λάρισα ήταν πολύ καλύτερη στο τρίτο δεκάλεπτο και με ηγέτη τον Μούντι, που είχε 5/9 τρίποντα κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα με 63-58 στο 29΄ για να κλείσουν το δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 66-65.

Η τελευταία περίοδος όμως άνηκε ολοκληρωτικά στον Κολοσσό, που ξεκίνησε την περίοδο με επιμέρους σκορ 21-3 παίρνοντας το προβάδισμα με 86-69. Η Λάρισα δεν είχε τις απαιτούμενες δυνάμεις για νέα ανατροπή και οι Ροδίτες έφτασαν στη νίκη με το τελικό 93-75.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς-Λόρτος-Μηλαπίδης

Οι συνθέσεις:

ΚΟΛΟΣΣΟΣ: Μομίροφ, Γουίλιαμς 16 (2), Τιλί 13 (1), Χατζηδάκης 2, Ποτ 5, Πράπας, Καμπούρης, Μαργαρίτης 23 (3), Μπιλλής 5 (1), Μίλερ 7, Φλόιντ 22 (3), Σλαφτσάκης.

ΛΑΡΙΣΑ: Χάντσον 16 (1), Κρουμπάλι 13, Τσαϊρέλης 13, Γκριν 2, Μούντι 17 (5), Σπυρόπουλος 4, Μπέρζινς 3, Ζάρας 7 (1), Καράμπελας, Παπαντωνίου.

