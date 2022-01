Πολιτική

“Προγεννητική Αγωγή” – Κεραμέως: Το βίντεο αποσύρθηκε με παρέμβασή μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σχόλιο της Υπουργού Παιδείας για το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις και τελικά αποσύρθηκε και η απάντησή της στον Αλέξη Τσίπρα.

Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα έδωσε η Υπουργός Παιδείας αναφορικά με το βίντεο που είχε εγκριθεί για δράσεις εκτός υποχρεωτικού σχολικού προγράμματος και προκάλεσε αντιδράσεις, προτού τελικά αποσυρθεί, με δική της όπως αναφέρει παρέμβαση.

«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μετά από παρέμβασή μου, επανεξέτασε και ανακάλεσε την έγκριση που είχε δώσει για το πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Προγεννητικής Αγωγής. Αποτελούσε μία από τις περίπου 1000 εγκρίσεις που δίνονται κάθε χρόνο από το ΙΕΠ για δράσεις ΕΚΤΟΣ του υποχρεωτικού σχολικού προγράμματος», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νίκης Κεραμέως, η οποία απαντά στον Αλέξη Τσίπρα και συνεχίζει:

«Αντιθέτως, ΕΝΤΟΣ του υποχρεωτικού σχολικού προγράμματος η Κυβέρνησή μας είναι η πρώτη που ενέταξε ολοκληρωμένο πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Δεν νομιμοποιείται λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ να μας εγκαλεί για σκοταδισμό, πολύ περισσότερο που όχι μόνο ως Κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για τον εκσυγχρονισμό της παιδείας, αλλά εξακολουθεί να αρνείται κάθε τι σύγχρονο και μεταρρυθμιστικό. Και που βεβαίως δεν τόλμησε να εντάξει τη σεξουαλική αγωγή σε οριζόντια βάση στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα (αρκέστηκε σε μια απλή θεματική εβδομάδα…)».

«Από ότι φαίνεται η συγκεκριμένη Μη Κερδοσκοπική αυτή Εταιρεία έχει μακρά ιστορία με το Ελληνικό Δημόσιο. Και θα την διερευνήσουμε. Αυτό όμως που πρέπει επίσης να διερευνηθεί είναι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα καταγγέλλει το πρόγραμμα της εταιρείας αυτής, επί της διακυβέρνησής του την χρηματοδοτούσε με ποσά άνω των 100.000 ευρώ…», καταλήγει η Υπουργός Παιδείας.

Τσίπρας: σκοταδιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«'Αλλο ένα σκοταδιστικό, αντιεπιστημονικό, προσβλητικό για τα δικαιώματα των γυναικών πρόγραμμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη αποσύρεται άρον άρον χάρη στην αντίδραση κοινωνίας των πολιτών & μέσων κοινωνικής δικτύωσης», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτηση του στο Twitter σχετικά με την απόσυρση της «προγεννητικής αγωγής» για μαθητές Γυμνασίου.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημειώνει πως «το φως αποδεικνύεται για άλλη μία φορά πιο δυνατό από το σκοτάδι».





Άλλο ένα σκοταδιστικό, αντιεπιστημονικό, προσβλητικό για τα δικαιώματα των γυναικών πρόγραμμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη αποσύρεται άρον άρον χάρη στην αντίδραση κοινωνίας των πολιτών & μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το φως αποδεικνύεται για άλλη μία φορά πιο δυνατό από το σκοτάδι. — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) January 29, 2022

«Η κα Κεραμέως δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Όσο και να την μανατζάρουν, καταφέρνει να αναδεικνύει την ροπή της προς τα χειρότερα ιδεολογικά κατάλοιπα της πατριαρχίας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο ΓΓ του ΜέΡΑ15, Γιάνης Βαρουφάκης.

Η κα Κεραμέως δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Όσο και να την μανατζάρουν, καταφέρνει να αναδεικνύει την ροπή της προς τα χειρότερα ιδεολογικά κατάλοιπα της πατριαρχίας https://t.co/HN4GJlfdR1 — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) January 29, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Πάνος Νάτσης: Νεκρός σε τροχαίο

Κολοσσός: Επικράτησε της Λάρισας

Φάλαινα - Άλιμος: Επέστρεψε... σπίτι της μετά την θεραπευτική αγωγή