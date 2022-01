Πολιτική

Πρόταση μομφής - ΚΙΝΑΛ: Υπερψηφίζουμε, αλλά δεν συμμετέχουμε στα πολιτικά παιχνίδια ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Ναι" ΚΙΝΑΛ στην πρόταση μομφής που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά της κυβέρνησης.

Επίθεση τόσο στη ΝΔ όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε η γραμματέας της Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελία Λιακούλη, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για πολιτικά παιχνίδια των δύο πολιτικών δυνάμεων στα οποία το κόμμα της δεν πρόκειται να συμμετάσχει.

Όπως τόνισε η κ. Λιακούλη, το κόμμα της θα υπερψηφίσει την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, γιατί η συγνώμη που είπε στους πολίτες ήταν προσχηματική και μισή, ωστόσο κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για υποκρισία σημειώνοντας ότι χρησιμοποιεί την κοινοβουλευτική αυτή διαδικασία ως σανίδα σωτηρίας του.

«Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε, αυτό είναι σαφές, κι αυτό είναι που ανησυχεί και αναμοχλεύει το πολιτικό σκηνικό, αυτό ενοχλεί ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Σ' αυτό οφείλεται, άλλωστε, και η πρόταση μομφής που κατέθεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μια κίνηση σωτηρίας του, αλλά που τελικά έγινε ένα σωσίβιο που πέταξε στον κ. Μητσοτάκη, καταφέρνοντας να συσπειρώσει την Κυβέρνηση και το κόμμα της και βεβαίως γνωρίζοντας ότι στην Κοινοβουλευτική ιστορία μας, ποτέ καμία Κυβέρνηση δεν έπεσε από πρόταση μομφής», τόνισε χαρακτηριστικά η γραμματέας της Κ.Ο του ΚΙΝΑΛ, και πρόσθεσε:

«Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν μπαίνουμε στα παιχνίδια περί εκλογών, με εκατόμβη νεκρών κάθε μέρα, με θρήνο κι αγωνία χιλιάδων οικογενειών, με πόνο, θλίψη και οδύνη στο λαό μας, με τα νοσοκομεία να καταρρέουν και τους ανθρώπους μας να προσπαθούν να σωθούν».

«Ο Πρόεδρος της παράταξής μας Νίκος Ανδρουλάκης, που επιχειρεί η Κυβέρνηση να φιμώσει, μέσα στο ναό της Δημοκρατίας, στο Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε τη συγγνώμη του Πρωθυπουργού για τα τελευταία γεγονότα της διαχείρισης της κακοκαιρίας, «μισή». Η συγγνώμη ήταν πράγματι «μισή», αλλά κυρίως ήταν προσχηματική. Εμείς, λοιπόν, καταψηφίζουμε την Κυβέρνηση - όπως θα κάνουμε και κάθε φορά - για την άλλη, μισή συγγνώμη που δεν είπε, αλλά όφειλε», υπογράμμισε η κ. Λιακούλη και συνέχισε:

«Τη συγγνώμη στους χιλιάδες ανθρώπους μας , που με χιόνι τριών ωρών, έγιναν μέρος της «Αποκάλυψης».

Τη συγγνώμη στο λαό μας, γιατί η πολιτική διαχείριση της πανδημίας έστειλε στον τάφο χιλιάδες ανθρώπους, υποβίβασε το ΕΣΥ και θέριεψε τον ιδιωτικό τομέα της υγείας.

Τη συγγνώμη στους νέους μας που τους στέλνετε οικονομικούς μετανάστες.

Τη συγγνώμη στις γυναίκες, που κακοποιούνται, που αφανίζονται, που περιθωριοποιούνται.

Τη συγγνώμη στην αυτοδιοίκηση που τη στραγγαλίζετε, τη χρησιμοποιείτε, την κάνετε μακρύ χέρι σας, υποτελή, μοιραία και άβουλη.

Τη συγνώμη, στους πολίτες για την αδιαφάνεια παντού, για το συγκεντρωτικό κράτος σας, για τους κομματικούς διευθυντές , για τις κατά παρέκκλιση διατάξεις που αυξάνουν διαρκώς δημιουργώντας πλήρη αδυναμία συντονισμού και προγραμματισμού της διοικητικής δράσης, για τον μαζικό εκφοβισμό δημοσίων υπαλλήλων, για την κακή νομοθέτησή σας, που εκεί ακριβώς κρύβεται το ρουσφέτι».

«Γι’ αυτά ακριβώς σας καταψηφίζουμε και χτίζουμε τη νέα σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες μας, για τη σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία, με πρόταγμα τον 'Ανθρωπο και τις ανάγκες του», επεσήμανε η κ. Λιακούλη.

Έντονη κριτική στη κυβέρνηση, άσκησε η κ. Λιακούλη με αφορμή την εμπλοκή που δημιουργήθηκε για τη συνεδρίαση της Κ.Ο του ΚΙΝΑΛ, κάνοντας λόγο για αντιθεσμική προσπάθεια φίμωσης του κόμματος της.

«Η απόφαση του Προέδρου της Βουλής, να ανακαλέσει την παραχώρηση της αίθουσας για τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, έξι ώρες αφού είχε εγκρίνει το αίτημά μας, αποτελεί μια πρωτοφανή, αντιθεσμική, αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική απόφαση, που η καταγραφή της δεν τιμά τα χρονικά του Κοινοβουλίου μας. Είναι, πλέον, φανερή η προσπάθεια φίμωσης της παράταξής μας, όπως φανερά είναι και τα ταπεινά ελατήρια της απρέπειας που μας επιφυλάχθηκε» ανέφερε η κ. Λιακούλη και συμπλήρωσε:

«Εμείς καταλαβαίνουμε τη λογική της Κυβέρνησης. Όποιος δεν είναι στο τραπέζι της, είναι στο μενού της! Όμως, είμαστε πολύ σκληροί για να αποτελέσουμε το μενού της, ούτε να μας μασήσει μπορεί, ούτε να μας καταπιεί. Όμως αφωνία εισπράξαμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ».

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός Θεσσαλονίκη: Νέα καταγγελία για άτομο εμπλεκόμενο στην υπόθεση της Γεωργίας

Φάλαινα - Άλιμος: Επέστρεψε... σπίτι της μετά την θεραπευτική αγωγή

Australian Open: Κύργιος – Κοκκινάκης στην κορυφή του διπλού (εικόνες)