Βουλή – Παφίλης: Από το λαό η πραγματική πρόταση μομφής

Η παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ κατά τη συζήτηση για την πρόταση μομφής στην Ολομέλεια.

Εμείς την πρόταση μομφής την κάναμε στο Σύνταγμα και η πραγματική μομφή πρέπει και μπορεί να γίνει από τον λαό, τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, μιλώντας στη Βουλή το Σάββατο κατά την συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας.

Ο κ. Παφίλης επισήμανε ότι το ΚΚΕ καλεί το λαό, την αγανάκτηση που νιώθει να την μετατρέψει σε οργάνωση, αγώνα, δράση, διεκδίκηση για να αποσπάσει κατακτήσεις και να ανοίξει δρόμο για συνολική ανατροπή. Ξεκαθάρισε ότι το ΚΚΕ δεν έχει διλήμματα και καταψηφίζει την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και την πολιτική που ακολούθησαν απαρέγκλιτα και οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης, κάλεσε τον κόσμο να σκεφτεί και να αξιοποιήσει την εμπειρία του για να απαντήσει πώς γίνεται οι κυβερνήσεις να αλλάζουν και η ίδια πολιτική να παραμένει και να χειροτερεύει. Γιατί, είπε, όσες κυβερνήσεις πέρασαν τα τελευταία χρόνια, όπως κι αν λέγονταν, κινήθηκαν στην ίδια πολιτική κατεύθυνση, γιατί όλες τους υπηρετούν το καπιταλιστικό σύστημα και τους νόμους του. "Όλοι σας είστε με την ΕΕ και πίνετε νερό στο όνομά της που είναι αντιλαϊκή και βάρβαρη", τόνισε ο Θ. Παφίλης, και συμπλήρωσε ότι η αντιπαράθεση είναι ποιος εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα των μονοπωλίων, τα οποία είναι αντιτιθέμενα με τα συμφέροντα με του λαού.

Σχετικά με τη χιονόπτωση των προηγούμενων ημερών και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπισε ο λαός, όπως είπε, τόνισε ότι η ΝΔ έχει τεράστια ευθύνη, αλλά και πώς η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ επικεντρώνεται σε υπουργούς και άλλους, αφήνοντας στο απυρόβλητο το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και την πολιτική που αφήνει το λαό αθωράκιστο.

Σημείωσε ότι το κράτος δεν είναι «επιτελικό», αλλά είναι σκληρό και ταξικό και δεν άλλαξε ποτέ. Το κράτος είναι ικανό να φέρνει νόμους και να λύνει προβλήματα υπέρ των μονοπωλίων αλλά δεν είναι ικανό να διασφαλίσει τις λαϊκές ανάγκες γιατί δεν είναι στον προσανατολισμό του, είπε.

