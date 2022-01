Αθλητικά

NFL: Αποσύρεται ο Τομ Μπρέιντι

Το τέλος της καριέρας του ανακοίνωσε ο θρύλος του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Ο επτά φορές πρωταθλητής του Super Bowl, Τομ Μπρέιντι, αποσύρεται από το αμερικανικό ποδόσφαιρο, όπως μετέδωσε το Σάββατο (29/01) το ESPN.

Ο 44χρονος κουόρτερμπακ της Τάμπα Μπέι είπε ότι θα συμβουλευτεί την οικογένειά του και θα σκεφτόταν την απόφαση ν΄ αποχωρήσει ίσως «σε ένα μήνα ή περισσότερο» μετά την ήττα των Buccaneers στα πλέι οφ από τους Los Angeles Rams την περασμένη Κυριακή, αλλά προφανώς δεν χρειαζόταν να περάσει τόσο διάστημα.

Ο Μπρέιντι οδήγησε τους Bucs στην κατάκτηση του τίτλου του Super Bowl στην πρώτη του σεζόν στην Τάμπα το 2020 και υπέγραψε ένα καινούργιο συμβόλαιο που περιελάμβανε την επόμενη σεζόν, κάνοντας μερικούς να πιστέψουν ότι μπορεί να επιστρέψει το 2022 σε ηλικία 45 ετών.

Πέρασε τις πρώτες 20 σεζόν της καριέρας του στους New England Patriots, συνεργαζόμενος με τον προπονητή Μπιλ Μπέλιτσικ, για να κερδίσει έξι πρωταθλήματα Super Bowls.

Ο συγκεκριμένος μελλοντικός Hall of Famer οδήγησε το NFL στα passing yards με ρεκόρ καριέρας 5.316 γιάρδες και πέταξε 43 πάσες touchdown, χωρίς να δείχνει σημάδια φυσικής παρακμής.

Ο Μπρέιντι, τρεις φορές πιο πολύτιμος παίκτης στο πρωτάθλημα, είναι επίσης ο κορυφαίος όλων των εποχών του NFL σε πάσες που ολοκληρώθηκαν και επιχειρήθηκαν (passing yards και passing touchdowns).

