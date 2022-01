Κόσμος

Βολιβία: Λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό

Τραγωδία στην Βολιβία. Τραγικός απολογισμός από το τροχαίο δυστύχημα.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο έφυγε από την πορεία του πέφτοντας σε ένα γκρεμό στην περιοχή Κοτσαμπάμπα της κεντρικής Βολιβίας χθες Σάββατο, δήλωσαν οι τοπικές αρχές.

«Διενεργείται έρευνα για τα αίτια» του δυστυχήματος, δήλωσε ο Ρένσο Έλουις Μερκάδο, διευθυντής της τοπικής υπηρεσίας μεταφορών.

Οι αρχές δεν ανέφεραν πόσοι επιβάτες επέβαιναν στο όχημα, το οποίο έπεσε στο κενό από ύψος 400 μέτρων. Το λεωφορείο εκτελούσε τη διαδρομή από την πόλη Κάμι προς την περιφερειακή πρωτεύουσα, που βρίσκεται περίπου 160 χιλιόμετρα ανατολικά.

«Ο οδηγός είναι ένας από τους τραυματίες. Θα μπορεί να μας βοηθήσει να διαλευκάνουμε τα αίτια. Χωρίς καθυστέρηση διενεργούμε την έρευνα», δήλωσε ο Μερκάδο σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που είναι διαθέσιμα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, 1.096 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 10.313 τραυματιστεί σε τροχαία δυστυχήματα το 2020 στη Βολιβία. Εκείνη τη χρονιά καταγράφηκαν 13.741 τροχαία δυστυχήματα.

