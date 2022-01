Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Νέα εκτόξευση πυραύλου (εικόνες)

Η Πιονγιάνγκ έχει κάνει μέσα στον Ιανουάριο τις περισσότερες σε αριθμό δοκιμές στο πυραυλικό της πρόγραμμα.

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα τουλάχιστον έναν φερόμενο βαλλιστικό πύραυλο προς τη θάλασσα στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της χώρας, ανέφεραν οι κυβερνήσεις της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, στην κατά τα φαινόμενα έβδομη πυραυλική δοκιμή που πραγματοποιεί η Πιονγιάνγκ μέσα σε αυτόν τον μήνα.

Το Τόκιο ανακοίνωσε ότι η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε έναν «πιθανό βαλλιστικό πύραυλο», ενώ το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Νότιας Κορέας ανέφερε την εκτόξευση ενός αγνώστου τύπου βλήματος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Με αυτή την τελευταία δοκιμή, αν επιβεβαιωθεί, η Πιονγιάνγκ θα έχει κάνει μέσα στον Ιανουάριο τις περισσότερες σε αριθμό δοκιμές στο πυραυλικό της πρόγραμμα, το οποίο αναλυτές σημειώνουν ότι επεκτείνει και αναπτύσσει νέες δυνατότητες παρά τις αυστηρές κυρώσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που απαγορεύουν στην χώρα τις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων.

Σε μια ομιλία του ενόψει της Πρωτοχρονιάς, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ζήτησε να ενισχυθεί ο στρατός με τεχνολογία αιχμής σε μια περίοδο που οι συνομιλίες μεταξύ Πιονγιάνγκ, Σεούλ και Ουάσινγκτον έχουν παγώσει.

Έκτοτε, η Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποιήσει μια σειρά από εκτοξεύσεις παρουσιάζοντας μια ιλιγγιώδη σειρά τύπων όπλων, τοποθεσιών εκτόξευσης και ολοένα πιο προηγμένου επιπέδου.

Από υπερηχητικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς έως πυραύλους που εκτοξεύονται από αυτοκινητάμαξες και αεροδρόμια, οι δοκιμές αναδεικνύουν το ταχέως αναπτυσσόμενο και ενισχυμένο οπλοστάσιο του οπλισμένου με πυρηνικά απομονωμένου κράτους εν μέσω των τελματωμένων συνομιλιών για αποπυρηνικοποίηση.

Η Βόρεια Κορέα δεν έχει δοκιμάσει τους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους ή τα πυρηνικά της όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς από το 2017, αλλά οι ηγέτες της χώρας ισχυρίστηκαν αυτόν τον μήνα ότι θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν αυτές τις δοκιμές.

Οι τελευταίες εκτοξεύσεις της Πιονγιάνγκ περιελάμβαναν μια δοκιμαστική εκτόξευση δύο βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς και των κεφαλών τους την Πέμπτη, και μια αναβαθμισμένη σε ένα σύστημα πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς κρουζ σε μια δοκιμή την Τρίτη.

Η Πιονγιάνγκ υπερασπίζεται τις εκτοξεύσεις αυτές ως κυρίαρχο δικαίωμα της για αυτοάμυνα και υποστηρίζει ότι δεν στοχεύουν κάποια συγκεκριμένη χώρα, ωστόσο κατηγορεί την Ουάσινγκτον και τη Σεούλ για «εχθρικές πολιτικές».

Ο Κιμ επισκέφτηκε ένα εργοστάσιο πυρομαχικών την περασμένη εβδομάδα, όπου ζήτησε «μια ολοκληρωτική προσπάθεια» για την παραγωγή «ισχυρών όπλων αιχμής» και οι εργάτες του διαλαλούσαν την αφοσίωσή του στο «να συντρίψει... τις προκλήσεις των Αμερικανών ιμπεριαλιστών και των υποτελούς τους δυνάμεων» που επιδιώκουν να παραβιάσουν το δικαίωμά τους στην αυτοάμυνα, μιλώντας για «τη σκληρότερη αντιξοότητα όλων των εποχών».

