Πολιτική

Πρόταση μομφής - Ανδρουλάκης: Χρειάζεται νέα σελίδα για τον τόπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην ΚΟ του ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για μισή συγγνώμη από τον πρωθυπουργό και τόνισε ότι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ φάσκουν και αντιφάσκουν.

«Υπερψηφίζουμε την πρόταση μομφής. Η χώρα μας χρειάζεται όραμα. Χρειάζεται μια νέα σελίδα για τον τόπο με μια νέα σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Να απαλλαγεί η πατρίδα μας από τις παθογένειες. Απευθυνόμαστε στους νέους. Εμείς δεν θα σας απογοητεύσουμε. Να χτίσουμε ξανά την Ελλάδα της αξιοπρέπειας. Εμείς θα είμαστε το αύριο που χρειάζεται ο τόπος», τόνισε ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας νωρίς σήμερα το πρωί στους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής.

Αντέκρουσε έντονα τις επικρίσεις που δέχθηκε, επειδή υπερψηφίζει μεν τη πρόταση δυσπιστίας αλλά δεν ζητάει πρόωρες εκλογές. «Τις εκλογές θα τις επιβάλει ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, που καθημερινά αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη . Οι πολίτες, που αποστρέφονται τον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αποστρέφονται και τον ελιτισμό της ΝΔ. Αυτοί θα προσφέρουν την πολιτική αλλαγή και την αλλαγή των κοινωνικών συσχετισμών. Θα τις επιβάλει λοιπόν το αίτημα για προοδευτική αλλαγή στον τόπο, για μια άλλη πορεία. Και εμείς θα είμαστε έτοιμοι να να ανταποκριθούμε σε αυτό το αίτημα, όποτε και εάν γίνουν οι εκλογές. Είμαστε έτοιμοι για την ολική επαναφορά της Δημοκρατικής Παράταξης, για ένα καλύτερο μέλλον για όλους, για την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, την κοινωνική δικαιοσύνη», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πρόσθεσε ότι γίνεται όλο και πιό φανερό ότι η αυτοδυναμία γίνεται επισφαλής για τον κ. Μητσοτάκη και κατηγόρησε ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα πώς με τη πρόταση δυσπιστίας ακυρώνει το αίτημά του για πρόωρες εκλογές αφού η κυβερνητική πλειοψηφία θα επιβεβαιωθεί στη ψηφοφορία. «Απέκλεισε κάθε συζήτηση για εκλογές για τους επόμενους 6 μήνες», είπε ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ.

Επίσης, ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση τόσο στον Κ. Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι οι πολίτες έχουν κουραστεί από τη κοκορομαχία τους, ενώ τους κατηγόρησε πως επιδιώκουν να συνεχιστεί το δικομματικό παιχνίδι της μεταξύ τους αντιπαράθεσης. «Οι πανομοιότυπες ανακοινώσεις της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση μας δείχνουν ότι ο άξονας του πολιτικού σκηνικού που διαμορφώθηκε το 2012 μετατοπίζεται προς όφελος του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε οτι πυξίδα για το Κίνημα Αλλαγής είναι το συμφέρον του τόπου κι όχι «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε αντικοινοβουλευτική πρακτική και παλαικοκομματικό παιχνίδι τη χθεσινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής να μην συνεδριάσει η Κ.Ο του κόμματος καθώς εξελίσσεται η συζήτηση στην Ολομέλεια να αποτέλεσμα να γίνει σήμερα το πρωί. «Αυτές οι ενέργειες συσπειρώνουν το κόσμο της Δημοκρατική παράταξης», τόνισε.

Επέκρινε τον πρωθυπουργό λέγοντας πώς ζήτησε μισή συγγνώμη, σχετικά με την κακοκαιρία καθώς υπάρχει ένα σημαντικότερο ζήτημα κι αυτό είναι η ακολουθία των αποτυχιών της κυβέρνησης της ΝΔ που εδώ και 2,5 χρόνια υπόσχεται επιστροφή στην κανονικότητα. Ακόμη τόνισε ότι η πρόσφατη χιονοκαταιγίδα κατέδειξε για μια ακόμα φορά ότι ο εφησυχασμός και η επικοινωνιακή διαχείριση οδηγούν μόνο σε αδιέξοδα. «'Αλλο πράγμα είναι η ριζική μεταρρύθμιση του κράτους ώστε να γίνεται αποτελεσματικός συμπαραστάτης του πολίτη κι άλλο να βαφτίζεις επιτελικό κράτος την υπερσυγκέντρωση των εξουσιών στο πρόσωπο του πρωθυπουργού και μιας ομάδας στελεχών», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε: Απόψε αυτοσχεδιάζουμε θύμιζε ο κρατικός μηχανισμός».

Υπερβαίνοντας την σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στη Κυβέρνηση και την Αξιωματική Αντιπολίτευση , ο κ. Ανδρουλάκης διατύπωσε προτάσεις τεκμηριωμένες, με ευρωπαϊκή διάσταση, συγκεκριμένες, πολιτικά εύστοχες . Σημείωσε ότι είναι ανεπαρκή τα μέτρα υποστήριξης των νοικοκυριών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ενω επεσήμανε πώς με την οικονομική της πολιτική εξυπηρετεί συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα με αποτέλεσμα να διευρύνονται οι ανισότητες εις βάρος των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων.

Μίλησε για την ασφάλεια του πολίτη που σημαίνει και πολλά άλλα πράγματα: προστασία από τις φυσικές καταστροφές, την πανδημία, την ακρίβεια, τις ανισότητες, την εργασιακή επισφάλεια.

«Υπάρχει κανείς που νιώθει ασφαλής με τη διαχείριση της πανδημίας, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες;», αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης ζητώντας γενναία και στοχευμένη ενίσχυση του ΕΣΥ με έμφαση στη Πτρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας ενω πρόσθεσε πώς η ακρίβεια είναι άλλη μια κρίση μέσα στην κρίση καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις που θα στηρίξουν τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.

Επίσης, πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα μείωσης των ανισοτήτων, αύξηση του κατώτατου μισθού, συνολικό πακέτο μέτρων για την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και ελάφρυνση των επιβαρύνσεων στα νοικοκυριά. «Όπως αποδεικνύουν οι κρίσεις που περάσαμε και περνάμε, από την οικονομία μέχρι την πανδημία, ένας ισχυρός κοινωνικός πυλώνας είναι απαραίτητο στοιχείο ενός σύγχρονου κράτους. Είναι θέμα προτεραιοτήτων», τόνισε ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη - Τροχαίο: Νεκρός ένας 20χρονος

Πάνος Νάτσης: “Ραγίζουν” καρδιές οι αναρτήσεις των συναδέρφων του

Κορονοϊός: Νοσοκόμες πουλούσαν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού