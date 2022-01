Οικονομία

Χατζηδάκης - Κατώτατος μισθός: Νέα σημαντική αύξηση τον Μάιο

Για το χάος που προκάλεσε η κακοκαιρία και τις αστοχίες στην διαχείριση μίλησε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι", ενώ αναφέρθηκε στο μεγάλο θέμα με τις εκκρεμείς συντάξεις αλλά και στην αύξηση του κατώτατου μισθού.

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την διαχείριση της κρίσης», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης ενώ αναφέρθηκε και στην συγγνώμη που ζήτησε ο πρωθυπουργός από τους πολίτες για την ταλαιπωρία και τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία «Ελπίδα» .

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης το θέμα είναι να βγουν συμπεράσματα για την συνέχεια για να μην έχουμε στο μέλλον τα ίδια προβλήματα και τόνισε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν σχεδιασμό που ήδη υπάρχει.

Επίσης, αναφερόμενος στους εγκλωβισμένους στην Αττική Οδό, φέρνοντας παράδειγμα και δυο φίλους του που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι δεν τους ενδιαφέρει η πολιτική ευθύνη, αυτό που θέλουν οι πολίτες είναι να μην ξαναγίνει.

Για τις εκκρεμείς συντάξεις είπε ότι αυτή την στιγμή έχουν μειωθεί στις 83.000 και υπογράμμισε ότι το θέμα θα έχει κλείσει το καλοκαίρι, σημειώνοντας πως αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για την εν λόγω δέσμευση και για την υλοποίηση της. Τόνισε ακόμα ότι υπάρχει ένας "ηλεκτρονικός πύργος ελέγχου", προκειμένου να καταγράφεται ανά πάσα στιγμή και να παρακολουθείται η εξέλιξη της πορείας των εκκρεμών συντάξεων, σημειώνοντας ακόμη πως ο ΕΦΚΑ είναι ένας εξαιρετικά προβληματικός οργανισμός.

Για τον κατώτατο μισθό ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι λόγω της μείωσης των εισφορών και την συμβολική αύξηση στον κατώτατο μισθό, ο εργαζόμενος που αμείβεται με αυτόν έχει μια αύξηση της τάξης του 4%. Σημείωσε ακόμα ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό είναι θεσμοθετημένη και τόνισε ότι θα έχουμε νέα σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού τον Μάιο και ότι το 2023 θα υπάρξει και νέα αύξηση.

Επίσης αναφέρθηκε και στον ΟΑΕΔ σημειώνοντας ότι για να βρίσκουν δουλειά οι άνεργοι η κυβέρνηση τρέχει με τριπλάσιο ρυθμό απ’ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σημείωσε ότι έρχεται και η ψηφιακή κάρτα εργασίας, με την οποία θα ελέγχεται το ωράριο εργασίας και οι υπερωρίες.

