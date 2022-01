Τεχνολογία - Επιστήμη

Κακοκαιρία: Πού σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις (χάρτης)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερη ύψη βροχής. Πότε υποχωρούν τα έντονα φαινόμενα.

Σημαντικά ύψη βροχόπτωσης προκαλεί το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει από το Σάββατο κυρίως τα νότια τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφονται σήμερα στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.

Από τα μεσάνυχτα έως περίπου τις 09:00 το πρωί της Κυριακής η μεγαλύτερη βροχόπτωση σημειώθηκε στο Δαμαρίωνα Νάξου με 46 χιλιοστά, στην Απείαρανθο Νάξου (45), στην Πάρο (35), στην Ιεράπετρα (34) και στη Φολέγανδρο (30 χιλιοστά).

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Meteo, τα φαινόμενα έως το μεσημέρι θα επηρεάζουν Κυκλάδες, Βορειοδυτική Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ στη συνέχεια θα εξασθενήσουν και έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής θα περιοριστούν στα δυτικά τμήματα της Κρήτης, στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Κολωνάκι: Χήρα πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ η γυναίκα που κάηκε στο σπίτι της

Κορονοϊός - Όμικρον 2: Πόσο επικίνδυνη είναι η νέα υποπαραλλαγή

Πάνος Νάτσης: “Ραγίζουν” καρδιές οι αναρτήσεις των συναδέρφων του