Χαλκιδική: Χειροπέδες σε 65χρονο για ανθρωποκτονία στη Ρουμανία (εικόνες)

Σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Υπήρχαν πληροφορίες οτι σχεδίαζε να διαφύγει στις ΗΠΑ.



Διεθνώς διωκόμενο άτομο εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες στην περιοχή της Βουρβουρούς στη Χαλκιδική, ύστερα από συνεργασία αστυνομικών Υπηρεσιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, έρευνες και οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 65χρονο Ρουμάνο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των Ρουμάνικων Αρχών για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας και παράβασης του Νόμου περί όπλων. Υπήρχαν πληροφορίες οτι σχεδίαζε να διαφύγει στις ΗΠΑ.

Για τον εντοπισμό του αλοδαπού, συστάθηκε Ειδική Ομάδα Έρευνας του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του Τμήματος Διεθνώς Διωκόμενων της προαναφερόμενης Υπηρεσίας και Ρουμάνων αστυνομικών μέσω του Τμήματος SIRENE της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, καθώς και Έλληνα αστυνομικού συνδέσμου στο Κέντρο Επιβολής του Νόμου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SELEC – South European Law Enforcement Center) που αποτελεί Διεθνή Οργανισμό Επιβολής του Νόμου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.

