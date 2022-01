Οικονομία

Αποζημίωση για βλάβες σε συσκευές λόγω διακοπών ρεύματος: Πώς γίνεται η αίτηση

Ποιοι και πώς μπορούν να λάβουν 600 ευρώ αποζημίωση για βλάβες σε συσκευές. Βήμα - βήμα η διαδικασία.

Προθεσμία δέκα ημερών για την δήλωση της ζημιάς προβλέπει η ισχύουσα διαδικασία αποζημίωσης των καταναλωτών που εφαρμόζει ο ΔΕΔΔΗΕ. Η αποζημίωση αφορά τις βλάβες σε ηλεκτρικές συσκευές, φθάνει μέχρι 600 ευρώ και δεν καταβάλλεται όταν η βλάβη οφείλεται σε ανωτέρα βία.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ η αποζημίωση καταβάλλεται όταν η βλάβη των ηλεκτρικών συσκευών οφείλεται σε τυχαία διακοπή (που δεν οφείλεται δηλαδή σε σε υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ ούτε σε λόγους ανωτέρας βίας) του ουδετέρου αγωγού δικτύου με τις εξής προϋποθέσεις:

* Ο Καταναλωτής να ενημερώσει το συντομότερο δυνατόν τον ΔΕΔΔΗΕ για το συγκεκριμένο συμβάν (βλάβες ηλεκτρικών συσκευών), υποβάλλοντας σχετική αίτηση αποζημίωσης κατά το δυνατόν εντός της ίδιας ημέρας ή εντός των δέκα επόμενων εργάσιμων ημερών από το συμβάν.

* Η διακοπή του ουδετέρου να μην οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας αλλά να είναι τυχαία

* Ο καταναλωτής να θέσει επί 2 ημέρες, εφόσον του ζητηθούν, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό, που έχει υποστεί βλάβη στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ, προς έλεγχο πριν από την επισκευή τους.

* Ο καταναλωτής να θέσει επίσης στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν του ζητηθεί, παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου, με τα οποία:

* Περιγράφεται το είδος κάθε βλάβης και, κατά το δυνατόν, συσχετίζεται αυτή με ενδεχόμενη υπέρταση, λόγω διακοπής του ουδετέρου του δικτύου Διανομής Χαμηλής Τάσης, βάσει τεχνικών ευρημάτων και στοιχείων, και

* Τεκμηριώνεται το κόστος επισκευής των βλαβών ή αντικατάστασης των συσκευών ή του εξοπλισμού, με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών, εφόσον κρίνεται οικονομικά ασύμφορη η επισκευή τους.

* Ο καταναλωτής να υπογράψει με την οποια να δηλώνει ότι η αποζημίωση αποτελεί ολοσχερή εξόφληση της ζημιάς του και ικανοποιείται πληρως από αυτήν.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία:





