Κοινωνία

Κακοκαιρία - Αττική: Σε ποιους δρόμους διακόπηκε η κυκλοφορία

Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου της Αττικής.

Kανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Πάρνηθος, Διονύσου και Φυλής, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΕΛΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι τμήματά τους είχαν κλείσει λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Τα σημεία στα οποία αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία είναι τα εξής:

Στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στην οδό Διονύσου, από το ύψος του «414» ΣΝΕΝ προς τον Αγ. Πέτρο (Πεντέλη).

Στη συνέχεια της οδού Αναστάσεως (Παπάγου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τα κοιμητήρια Παπάγου προς τον Υμηττό.

Στη λεωφόρο Φυλής, από το ύψος της ταβέρνας "Κάκιας" στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βοιωτία.